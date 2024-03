K navrtání plynovodu a úniku plynu u Paběnic došlo asi při geologickém průzkumu

Jako nejvýhodnější varianta z hlediska časových, společenských, geopolitických a finančních dopadů, byla vybraná kombinovaná vodní a silniční doprava, přičemž části jaderného zařízení by měly putovat lodí přes Hamburk, Ústí nad Labem až do Týnce nad Labem. Poté by měl být náklad přeložen na kamiony a po silnici transportován do Dukovan.

Krajští zastupitelé odsouhlasili zahájení pořizovacího procesu 13. aktualizace Zásad územního rozvoje, která vymezuje koridory pro budoucí stavby na pěti místech na Kutnohorsku (viz box na konci článku). „Návrh na pořízení podalo ministerstvo dopravy. Řešení celé problematiky je koncipováno s cílem zajištění zprůchodnění vybrané trasy pro umožnění transportu těžkých konstrukčních celků po území ČR na staveniště do Dukovan. Připomínám, že se jedná se o strategickou stavbu státu,“ uvedl Jiří Snížek, náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování.

Těžké transporty by měly jezdit čtyři roky

„Některé silnice a mosty zůstanou, jiné, pro nepotřebnost, zaniknou. V tomto případě pak budou dotčená území uvedena do původního stavu. Předpokládáme, že těžké transporty budou trvat zhruba čtyři roky, začít by se mělo v roce 2030,“ konstatuje Jiří Snížek a pokračuje: „Zprůchodnění navržené a odsouhlasené trasy pro přepravu těžkých a nadrozměrných komponent je podmínkou pro výstavbu jaderné elektrárny. Jedná se o soubor dočasných opatření, která na sebe navazují a každé z nich má charakter nadmístního významu. Opatření se týkají silnic I. i II. třídy.“ Komponenty by měl vždy přepravovat nákladní vůz s vlekem, přičemž celková hmotnost soupravy by neměla přesáhnout 895 tun (750 t komponenta, 145 t podvalník) a 53,2 metru délky.