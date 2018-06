Je to definitivní: první autobus centrem projede 11. června

Kutná Hora - Po všech možných peripetiích zná město definitivní termín, kdy do historického centra poprvé zajede autobus městské hromadné dopravy. Stane se tak v pondělí 11. června.

Autobusy v centru? Zřejmě už v červnuFoto: Deník / Kratochvílová Hana

Nová autobusová linka č. 6, jejíž jízdní řád schválila Rada města a následně odbor dopravy městského úřadu, vyjede od hlavního nádraží a pojede přes sídliště Šipší, Kamennou kašnu k poliklinice a dále centrem města přes Palackého náměstí do Sokolské ulice a zpět přes Šipší k hlavnímu nádraží.

Díky nové lince dojde také k úpravě stávající linky č. 1, která je vedena přes autobusové nádraží. Všechny spoje této linky jedoucí ze zastávky "poliklinika" na hlavní nádraží budou jezdit o dvě minuty dřív.

První spoj linky č.6, která bude v provozu v pracovních dnech, vyjede od hlavního nádraží vždy v 7.12 hodin, poslední spoj dorazí do téže zastávky v 17.48 hodin. Nová linka oproti lince stávající vynechá všechny tři zastávky na Masarykově ulici, zajíždět naproti tomu bude do nově vybudovaných zastávek v centru města "Česká", "U Kamenného domu", "U Kamenné kašny", "Palackého náměstí" a "Sokolská".

Cestující budou na nové lince odbavováni za běžný tarif městské autobusové dopravy v Kutné Hoře. Pro ty, kteří pro platbu používají takzvanou „peněženku“, bude přestup do 20 minut na spoje Městské autobusové dopravy v Kutné Hoře zdarma.

Spoje budou jezdit v hodinových intervalech. Jde o změnu původního návrhu, kdy měly do centra zajíždět spoje po třicetiminutových intervalech.

Spoluautor projektu Radim Fedorovič tuto změnu opakovaně kritizuje s tím, že šedesátiminutový interval je příliš dlouhý, neboť ten by neměl časově přesahovat dochozí vzdálenost od zastávky do cíle. „Jako vhodný proto doporučují interval 30 minut, kdy lze skutečně ověřit zájem lidí o novou linku,“ řekl Fedorovič.

Linka navržená dopravcem podle něj nebere ohledy na stávající linky, do značné míry kopíruje trasu linky č. 1 a nové lince č.6 tak hrozí kapacitní problémy. „Jde o zkušební provoz, který potrvá do konce roku,“ zdůraznil starosta Kutné Hory Josef Viktora s tím, že jej budou zajišťovat naftové autobusy. V příštím roce by je pak měly nahradit elektrobusy.

Podle všeho to ale vypadá, že jich nebude pět, jak se původně předpokládalo, ale jen dva. „Elektrobusů bude pět, ale z toho jen dva malé. Zbývající tři budou klasické velikosti a budou jezdit po stávající lince,“ řekl Josef Viktora s tím, že problém nastal na straně dopravce, kterým je Arriva Východní Čechy.

„Arriva vyhlásila výběrové řízení na základě přidělené dotace na elektrobusy pro Kutnou Horu. Nikdo se jí ale z kapacitních důvodů nepřihlásil. V současné době je takový boom elektrobusů, že je dodavatelé nejsou schopní vyrábět,“ vysvětlil Viktora.

Provoz autobusů v centru by neměla ohrozit ani pokuta, kterou město „vyfasovalo“ na základě podnětu ze strany Národního památkového ústavu (NPÚ) kvůli negativnímu zásahu do jádra města Kutná Hora. Výši pokuty v současné době řeší odbor Památkové péče v Benešově.

„Pokuta byla za zřízení zastávek, nikoliv za to, že centrem pojedou autobusy. Projednávali jsme to i s památkáři a ti souhlasí, aby jezdil jeden spoj po hodině,“ uzavřel Josef Viktora.