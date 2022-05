V případě zubaře, kterého navštěvují zpravidla dvakrát do roka, se situace přežít dá, dětského lékaře ale rodiče hlavně malých dětí potřebují o poznání častěji.

„Odcházím do důchodu, mám už na to dávno věk. Navíc téměř denní dojíždění padesát kilometrů do Zruče a zase zpátky už není pro mě,“ vysvětlila dětská lékařka Hana Nacházelová, proč ve Zruči nad Sázavou končí praxi.

Město přitom náhradu za ní hledá více jak rok a možnému nástupci nabízí řadu výhod. „Zájemci nabízíme byt, místo ve školce pro potomky, prostory na ordinaci, předání ordinace dětského lékaře, finanční dotaci na její úpravy a moderní vybavení,“ vyjmenoval starosta Zruče nad Sázavou Martin Hujer s tím, že město se navíc nachází v atraktivní lokalitě středního Posázaví s velmi dobrou dostupností do Prahy po D1 a ordinace by tak nemusela zůstat dlouho prázdná.

Byt i peníze na vybavení ordinace. Obce častokrát marně shánějí zubaře

Hana Nacházelová však upozornila, že mladí pediatři do menších měst nechtějí. „A navíc jich je málo,“ dodala. Rodiče tak se svými dětmi budou muset dojíždět za dětskými lékaři do Ledče nad Sázavou, Zbraslavic či Uhlířských Janovic.

O nedostatku pediatrů hovoří i kutnohorský dětský lékař Bohuslav Procházka. „Situace ve Zruči nad Sázavou je velmi nepříjemná, ale bohužel se jedná o obecný obraz vývoje péče o děti v České republice. Nedostatek pediatrů je alarmující, v řadě regionů nastal už dříve, my to ale vidíme na našem okrese poprvé natvrdo,“ uvedl Procházka.

Podle něj došlo v průběhu posledních let k předání pediatrických praxí na kutnohorském okrese již v šesti případech. Vždy celkem bez problémů, nicméně mnoho dalších dětských lékařů je již v důchodovém věku a bude potřeba je nahradit.

Zubařů je v Česku víc než dost, i když se to nezdá, říká Roman Šmucler

„V Kutné Hoře a Čáslavi zatím situace není úplně kritická, horší situace je na venkově. První příčina stavu nastala již zrušením fakulty dětského lékařství v 90. letech. Výrazně k tomu přispělo i zrušení oboru Praktického lékaře pro děti a dorost před 10 lety. Přes opakovaná varování ambulantních pediatrů nedošlo k nápravě a dlouho avizovaný černý scénář se nyní, bohužel, naplňuje,“ dodal Procházka.

Podle starosty Martina Hujera se zájemci o místo pediatra mohou stále hlásit, výběrové řízení je vyhlášeno i na krajské úřední desce do 16. května.

V otázce možného stomatologa pro Zruč nad Sázavou se prý snad blýská na lepší časy. „Rýsuje se to, máme vážného zájemce. Příští týden navíc začínáme budovat za hotelem tři stomatologické ambulance. Zázemí by tady tak našlo více zájemců a věřím, že díky dobré dostupnosti by si stálou klientelu snadno vybudovali,“ dodal zručský starosta.