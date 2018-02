Zastupitelé se přou o počet linek v centru města

Kutná Hora – Autobusové zastávky v centru města už jsou hotové, žádné spoje na nich však zatím nezastavují. Podle informací Deníku by autobusy do centra měly začít ve zkušebním provozu zajíždět v dubnu.

Autobusová zastávka na Palackého náměstí v Kutné Hoře.Foto: Deník / Kratochvílová Hana

Plánované jsou dvě linky vyjíždějící ve zhruba třicetiminutových intervalech. Zajišťovat je má společnost Arriva Východní Čechy, která už na nákup pěti elektrobusů získala dotaci, a zastupitelé s dopravcem odsouhlasili podpis smlouvy na pět let.

Jenže autobusy do světa ještě ani nevyrazily a už se objevily první neshody mezi novým vedením města a radním Radimem Fedorovičem, jenž měl projekt na starosti. Problém je v počtu linek, které mají do centra v ročním zkušebním provozu zajíždět. Zatímco vedení města je zastáncem jen jedné linky, protože by tak prý výrazně ušetřilo, radní Fedorovič hájí obě linky s tím, že projekt byl připraven s dopravními experty a jeho změna může vážně narušit úspěch projektu.



„Chtěli bychom jednu linku, jejíž provoz a vytíženost by se zhruba po půl roce vyhodnotily,“ uvedl starosta Kutné Hory Josef Viktora a přidal konkrétní čísla. „Odhad ročního provozu dvou linek je kolem dvou milionů, u jedné linky bychom se dostali na šest set tisíc,“ doplnil Viktora.

Problém je ale v tom, že zastupitelé už schválili provoz dvou linek, což chce vedení města změnit na březnovém zastupitelstvu. Dokonce už proběhla jednání s Arrivou, která by měla poskytnout odhad cenové náročnosti obou linek.

Dopravce připravil cenovou nabídku podle požadavků města pro dvě varianty. „Jedna počítá se dvěma vozidly v dopravě navíc, ta druhá s jedním. Nacenění obou těchto variant zašleme městu do konce tohoto týdne,“ uvedl tiskový mluvčí společnosti Arriva Roman Herden. Jenže Radim Fedorovič znovu upozorňuje, že věc není tak jednoznačná, jak na první pohled vypadá.



„Na projektu MHD do centra jsem spolupracoval s nejlepšími odborníky ve Středočeském kraji. Ti jasně deklarovali, že pro město o velikosti Kutné Hory je žádoucí půlhodinový interval. V opačném případě může projekt skončit neúspěchem,“ řekl Fedorovič s tím, že projekt je připraven kvalitně a pokud se do něj někteří zastupitelé pokusí zasahovat proti názoru expertů, hrozí, že jej poškodí a některé linky mohou jezdit nevytížené. „Nastat může ale také opačný problém, kdy při špatně zvoleném času odjezdu může být nová linka nadměrně využívána, neboť bude zastupovat stávající linky,“ vysvětlil Fedorovič.

Zda provoz začne v dubnu, bude podle Arrivy záležet hlavně na tom, jak rychle město zvolí model s jedním, nebo se dvěma autobusy a jak rychle se podaří připravit provozní kapacity pro vybraný model.