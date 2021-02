Ještě do minulého týdne patřily Vodranty u Čáslavi k zhruba pětadvaceti obcím v zemi, které neměly od počátku testování ani jeden odhalený případ covid-19. A to přesáhl počet pozitivně testovaných v zemi milion. Nyní už hygienici evidují v obci s osmdesáti trvale žijícími obyvateli jeden případ.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Má vesnice nějaký speciální recept na bezinfekčnost? „Jsme obcí s malým počtem obyvatel, tedy ta pravděpodobnost výskytu je tímto menší. V okolních větších obcích to byly rovněž jen jednotky případů,“ vysvětlila starostka obce Ilona Vavřičková. A přidala další důvod, proč si „její“ obec držela skoro rok nulu co do počtu nakažených covidem.