Jez u Wagenknechtova mlýna by se měl dočkat rekonstrukce

Jez u Wagenknechtova mlýna v Kutné Hoře by se měl dočkat obnovy. Rekonstrukce ve výši 8 milionů korun by dokonce mohla vrátit vodu do kanálu na Královské procházce, vše ale bude záležet na jeho stavu.

Wagenknechtův mlýn v Kutné Hoře | Foto: archiv VLP