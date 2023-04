/VIDEO, FOTO/ Třídenní cvičení s tématem záchrany tonoucího z vody, měli v prvním povelikonočním týdnu jednotky profesionálních Hasičských záchranných sborů společně s kolegy ze Sborů dobrovolných hasičů okresů Kutná Hora a Benešov. Pro trénink si přitom nemohli vybrat příhodnější místo – smrtelně nebezpečný sázavský jez v Českém Šternberku.

Na nebezpečném jezu v Českém Šternberku nacvičovali záchranu tonoucího. | Video: Zdeněk Kellner

„Záchranu tonoucího nacvičujeme různými způsoby. Jedním je pomoc z lanovky, dalšími pak z raftu a prostřednictvím záchranných pomůcek,“ uvedl Jiří Kučera, velitel stanice HZS Uhlířské Janovice ve chvíli, kdy u jezu cvičili hasiči z Uhlířských Janovic společně s kolegy z SDH Sázava. Využili k tomu mírně zvýšenou hladinu řeky. To alespoň trochu simulovalo podmínky, kdy se hladina vzedme třeba o půl metru.

V tu chvíli se jez stává extrémně nebezpečným místem, které pohodovou plavbu může proměnit v tragédii. K ní došlo naposledy v červenci 2021. Tehdy mladí vodáci plavidlem nenajeli do bezpečné propusti momentálně blokované naplaveným kmenem. Silný vodní proud směřující přes splav a do náhonu pak vtáhl jejich raft k levému břehu. Při převržení plavidla, jen několik metrů od betonové zdi se žebříky, pak o život začalo ve válci pod splavem bojovat o život sedm lidí. Jen jeden z nich byl dospělý. Pro něj a jedno dítě prázdninové dobrodružství na řece skončilo tragicky.



„Jez je nebezpečný zejména proto, že pod splavem je rovné kamenem vydlážděné dno. Při normální vodě je tam hloubka jen asi půl metru. Jenže při vyšším průtoku padající voda naráží na dno a vytváří vratný proud. Voda se tak vrací ke splavu ze zhruba patnácti metrů. Z takového protiproudu se téměř nikdo bez pomoci nemůže dostat,“ vysvětlil zkušený profesionální hasič.

„Myslím, že by to stěží dokázal i velmi zkušený plavec. Jenže v době, kdy je velká voda, se ve válci pod jezem točí také předměty, které řeka strhne nad jezem. Jsou to třeba i kmeny stromů a ty pak mohou tonoucího ještě navíc zranit,“ upozornil Jiří Kučera.

Zdroj: Zdeněk Kellner

Připomněl ale ještě, že nad jezem, v dostatečné vzdálenosti od něj, kde se z vody dá snadno vystoupit, jsou umístěné varovné cedule. To, zda je vůdce výpravy respektuje, je pak skutečně jen na něm. „Po poslední tragédii se podařilo alespoň domluvit s půjčovnami lodí na tom, že je při určité zvýšené hladině vody nebudou a to zejména amatérským příležitostným vodákům půjčovat,“ dodal velitel HZS Uhlířské Janovice.