„Pan doktor Kunášek je legenda čáslavské nemocnice. Už když slavil devadesátiny, tak mi pan profesor Pavel Pafko řekl, že by si pan primář zasloužil čestné občanství. Myslím si, že čas nazrál,“ uvedl starosta Čáslavi Vlastislav Málek.

Pavel Pafko Jiřího Kunáška poznal při působení v čáslavské nemocnici při výkonu vojenské služby. I on se kvůli nemoci nemohl jednání městských zastupitelů zúčastnit, poslal jim ale alespoň dopis.

„Pokud bude čestné prohlášení panu primáři Jiřímu Kunáškovi uděleno, bude to pocta nejen jemu, ale bude ji vnímat také česká chirurgická společnost, které je pan primář dlouholetým členem. Současná, značně dynamická doba, přeje ocenění těm, kteří stojí na vrcholu a málo těm, kteří z něho pomalu sestupují. Vzpomenout a ocenit člověka, který na tom vrcholu byl, je vzácné a proto děkuji,“ napsal Pafko. Ten by se měl předání čestného občanství osobně zúčastnit, jakmile to zdravotní stav obou aktérů umožní.

Jiří Kunášek v čáslavské nemocnici pracoval v letech 1962 až 2012, jako primář zdejšího chirurgického oddělení působil v letech 1978 až 1994. Jeho kariéra ale měla mnohem širší záběr. V letech 1978 až 1991 působil jako okresní chirurg, v období 1968 až 2010 působil jako soudní znalec, zároveň byl jako chirurg členem Krajské znalecké komise, členem výboru České chirurgické společnosti v letech 1990 až 1996. V této společnosti působil i jako předseda revizní komise. V roce 2003 se stal čestným členem České chirurgické společnosti.