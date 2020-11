Obligátní otázka na úvod. Po kolikáté jste už kácel strom pro Prahu?

Letos to byl devátý strom, první byl v roce 2012. Jako každý rok šlo o smrk ztepilý. Dosahuje výšky kolem 18,5 metru. Napočítali jsme 35 letokruhů, takže stáří stromu se pohybuje v rozmezí 35 až 40 let.

Bylo letošní kácení vzhledem ke koronavirovým opatřením nějak specifické?

Ano, strom je menší než v minulosti, letos je důležité zachovat kontinuitu tak, aby na Staroměstském náměstí byl symbol Vánoc. Specifikum také spočívalo v tom, že se předem tato akce moc neprezentovala z důvodu koncentrace lidí na místě akce, snažili jsme se pracovat rychle a bezpečně.

Vyskytly se nějaké komplikace?

Vždy při kácení vánočního stromu vzniknou situace, které se musí řešit. Letos bylo například ve spodní části stromu hodně zarostlých suků, jejichž řezání při úpravě spodní části stromu bylo fyzicky náročnější, ale měl jsem s sebou na práci tři pily, takže se vše podařilo bez zpoždění.

A jak se daří vám v Ratajích? Čemu se věnujete?

Ani se neptejte. (úsměv) Letos jsem se stal předsedou včelařské okresní organizace Kutná Hora, takže samé starosti. Vyrábím si doma včelařské nářadí a pomůcky, které prezentuji i v časopise Včelařství. To mně hodně baví. A na příští rok připravuji novou expozici Dřevorubeckého muzea na zámku v Ratajících. K vidění bude více exponátů na větší ploše. Také jsme letos u nás měli 8. ročník Ratajského medovníku. I s ohledem na covid-19 se klání povedlo uskutečnit a bylo hodně povedené.

Kácet vánoční strom pro Prahu je výjimečná a prestižní záležitost. Nechci se Vás nijak dotknout, ale proč právě Vy a devětkrát po sobě k tomu?

Poprvé jsem strom pro Prahu kácel v roce 2012, kdy jsem obhájil titul mezinárodního mistra České a Slovenské republiky v práci s motorovou pilou z roku 2010. Oslovili mě organizátoři, zda bych vánoční strom nepokácel. Líbilo se jim, že by jej měl kácet mistr v práci s pilou. Tehdy se jednalo o vánoční strom v majetku hraběte Colloredo-Mansfeld a kácel se u Rokycan. V tom roce 2010 jsem byl na vrcholu svojí sportovní kariéry v závodění s motorovou pilou. Chtěl jsem ale tenkrát se závoděním úplně skončit, takže v následujícím roce jsem se tomuhle sportu aktivně vůbec nevěnoval. Jenže kamarádi umí člověka občas vyhecovat a tak to bylo i v mém případě. A mě bylo navíc líto tuhle sportovní skupinu opustit, protože jsme jezdili po Evropě a prožívali moc hezké chvíle. To všechno byly důvody, proč jsem se v roce 2012 vrátil. Na jeden jediný závod mistrovství republiky a znovu jsem ho vyhrál. A rovnou v národním rekordu. Získal jsem tolik bodů, kolik nikdo přede mnou. Byl to ten pravý okamžik, kdy se ctí odejít. A tři měsíce potom přišla nabídka na první kácení vánočního stromu pro Prahu.

Budete strom pro Prahu kácet i příští rok?

Ano už jsem se s organizátory domluvil i na příští rok, bude to jubilejní desátý strom.