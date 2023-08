Svoje narozeniny prý slaví dvakrát, protože se jako dítě podruhé narodil a také o sobě říká, že už se šedesát let nenapil čisté vody. To proto, že na vojně musel pít z louže. Když mu před dvěma lety lékaři řekli, že nebude chodit a chtěli ho poslat do LDN, roztrhal doporučující papíry, nechal se odvézt domů a za dva týdny se zase postavil na nohy. „No fotbal už asi hrát nebudu, ale nestěžuju si,“ říká bývalý provozovatel motorestu a vzpomíná, jak Na Husu za doby jeho fungování jezdili nejen čeští a zahraniční politici, ale i slavní herci a zpěváci.

Josef VančuraZdroj: Deník/Jana Adamová

Vy jste nedávno oslavil osmdesáté narozeniny. Ty oficiální. Proč je slavíte ještě v únoru?

Já se narodil 26. června 1943 a podruhé 25. února 1953. To mi tehdy nebylo ještě ani 10 let, hráli jsme s klukama na rybníku hokej a propadl se pod námi led. Ostatní se podařilo vytáhnout, ale já tam zůstal. Poslední, co si pamatuju je, že jsem pod hladinou pořád narážel na led a když už jsem nemohl, lehl jsem si na dno. Měl jsem takové ty staré tlusté tepláky, to se hned nacucalo a táhlo mě to dolů. Pak jsem se probral až v domě naší sousedky, ona byla hrozně pobožná, a tak první co jsem viděl byla Panna Marie a Ježíš Kristus s trnovou korunou. Myslel jsem si, že jsem v nebi.

Takže jste se opravdu podruhé narodil…

To ano, ale to není všechno. Z vody mě vytáhl Standa Křivánek, který přijel na opušťák z vojny. Zavolali sanitu, doktor se mnou třásl, klepal, mlátil do mě a nakonec mě přikryl dekou a prý exitus, volejte pohřebáky. Jenže naštěstí tam přijel ještě místní obvoďák, který zjistil, že mrtvý nejsem, nahodil mi srdce a zachránil mě, jinak bych tady s vámi neseděl. Nedostal jsem kupodivu ani rýmu, ale týden jsem v sobě nic neudržel, jak jsem se nalokal.

Vy o sobě ještě říkáte, že jste se narodil z nutnosti. Jak to myslíte?

Ano, já se narodil opravdu jako taková nutnost, protože to bylo ještě za války. Chlapi, kteří neměli malé děti nebo těhotné manželky, museli chodit na nucenou práci do rajchu, jak se říkalo. No a moje sestra byla už tehdy velká, je o devět let starší, tátovi se tam samozřejmě nechtělo a tak si vymyslel, že budou mít mě. A měli. Taky mi to pak kolikrát připomínal, když jsem zlobil. Říkal „Josefe, že já jsem radši nešel do toho rajchu“.

Josef Vančura v motorestu Na Huse.Zdroj: se svolením Josefa Vančury

Vaše jméno neodmyslitelně patří k hostinci Na Huse. Strávil jste pod jeho střechou dohromady neuvěřitelných 40 let. Jak na tu dobu vzpomínáte?

Člověk by brečel, vedle fotbalu to byla náplň mého života. Jako dítě jsem tam dokonce vyrůstal, protože hospodu Na Huse, tehdy to ještě nebyl motorest, provozoval v letech 1940 až 1948 už můj tatínek a nějakou dobu jsme tam bydleli. Já se tam pak později vrátil. Těch vzpomínek odtamtud mám tolik, že bych mohl sepsat knihu. Mimochodem, víte, že jsem už jednu knihu napsal? Teda byl to spíš takový sešit. To jsem byl mladej kluk, byla to taková špionážní kriminálka s prvky erotiky. Ale máma to hodila do kamen, prý by to nikdo nečetl. A já jí tehdy říkal, že jsem klidně mohl být nositel Nobelovy ceny za literaturu, ale takhle jsem jen Pepa Vančura.

Jako nositel Nobelovky byste ale nevedl Husu a nezískal s ní koncem osmdesátých let cenu za nejlepší motorest ve středních Čechách.

A ještě třetí cenu za nejlepší motorest v České republice! Je pravda, že ve své době jsme byli dost na výši a psalo se o nás i v Rudém Právu a v Mladé Frontě. Konala se tu spousta politických akcí, například výjezdní zasedání vlády. Také sem jezdili herci a zpěváci, třeba Jiří Bartoška, František Filipovský, Naďa Urbánková, nebo Jiří Štědroň se skupinou Plameny. Prvním hostem motorestu, když se znovu otvíral, byla Jitka Molavcová. Řekl jsem jí, že jako první host má vše zdarma, ale nechtěla o tom ani slyšet, byla skvělá. Ale úplně nejradši jsem měl Pavla Landovského, to byl naprostý šoumen.

Musíte mít z té doby spoustu zážitků a historek. Prozradíte mi nějaké?

Na Huse se dělaly velké akce, to je pravda a těch zážitků bylo spousty. Třeba když se v Praze konal kongres delegátů rozvojových zemí a my pro ně vařili oběd. Řešili jsme co uvaříme, jedni nejedli hovězí, druzí vepřový, znáte to. Byli to cizinci, asi 60 lidí. A tak jsme vymysleli, že bude kuře, brambor a švestkový kompot. Jen nám bylo divné, proč nikde nejsou pecky, než nám došlo, že je páni delegáti snědli.

Josef Vančura osmdesátiletý:

Zdroj: Jana Adamová

Nebo vzpomínám na sjezd krajských tajemníků KSČ. Pamatuju si, že hospoda musela být zavřená, policisté všechno prohledávali, já se musel zaručit za personál. Připravoval se ohromný jídelníček, JZD Potěhy tehdy udělalo zabíjačku. Začalo se pochutinami a chlebíčky. Pak byla černá polévka a jako hlavní chod vepřové s knedlíkem a se zelím. Potom se na stůl donesly jitrnice, jelita, tlačenka a protože byli hosté v motorestu Na Huse, dostali ještě pečenou husu s knedlíkem a se zelím. Dalším chodem byl pstruh na roštu s bramborem a po půlnoci končili šumařskou topinkou. Nelžu, oni to všechno snědli a co nesnědli, naházeli do tašek.

Tak je vidět, že u vás hostům skutečně chutnalo…

Což mi připomnělo ještě jednu veselou příhodu. To k nám přijeli dva chlapíci a chtěli něco rychlého k snědku. Říkám dejte si tlačenku, oni že ano a tak dostali tlačenku s cibulí a octem. Až když odjeli zjistil jsem, že místo octu byl v karafě rum. Když se u nás ukázali po nějaké době, ptal jsem se jich, proč nic neřekli a oni, že si mysleli, že je to specialita podniku. Na té obyčejné tlačence si pak pochutnali určitě víc.

Myslím, že byste tu knihu měl přeci jenom napsat. Ale vraťme se ještě k vaší druhé vášni a tou je fotbal. Jak se z fotbalisty stane hospodský a z hospodského znovu po letech vedoucí mužstva?

Začal jsem s fotbalem už jako žák, hrál jsem tehdy pod Sokolem Svatý Mikuláš. Pak jsem šel na vojnu, fotbal se rozpadl a když jsem se v šedesátém čtvrtém vrátil, založili jsme ho znovu, už jako Sokol Kačina. Nejdříve jsme hráli přáteláky, pak už i soutěže. Jenže v roce 1968 jsem začal pracovat Na Huse, no a protože fotbal se hraje i v neděli, kdy máte v hospodě největší kšeft, musel jsem skončit, nedalo se nic dělat. Ale v hospodě jsme dali dohromady tým a hrál se futsal, tam jsem se potkával i s klukama z Nových Dvorů. K fotbalu jsem se vrátil až ve svých 60 letech právě jako předseda a vedoucí mužstva v Nových Dvorech, to se tehdy upeklo na mých narozeninách na hřišti. A tvrdím pořád, že to bylo nejlepší mužstvo, jaké v Nových Dvorech kdy hrálo. Takový mančaft už tam nikdy nebude. Vyhrávali jsme prakticky všechno, v roce 2009/2010 i okresní přebor.

Vy jste Na Huse významně podporoval i fotbalovou TIP LIGU Deníku, je to tak?

No ano, u nás bylo sběrné místo a my to brali hodně vážně, soupeřili jsme kdo nasbírá nejvíc hlasovacích lístků. Já tenkrát sjížděl okres, skupoval Kutnohorský deník a pak jsme to tady vyplňovali. Zapojili jsme se hned od prvního ročníku. Jaro 2008 bylo naše, to jsme vyhráli první místo mezi sběrnými místy.

Fotbalový klub Sokol Kačina v březnu 1966.Zdroj: Deník/Jana Adamová

Vy jste prostě neměl čas se nudit, celý život v jednom kole. Před dvěma lety jste ale narozeniny strávil v nemocnici, co se stalo?

Nemohl jsem na ruce ani na nohy, měl jsem nějaký zánět v těle. Řekli mi, že už nebudu chodit a prý mě dají na LDN. Říkám jim no to ne, dejte mi deset dnů a já chodit budu. Roztrhal jsem ty papíry a nechal se odvézt domů. Deset dní to sice nebylo, ale za dva týdny jsem to fakt rozchodil, pomohla mi moje sousedka. Fotbal už asi hrát nebudu, ale nestěžuju si. A to si vezměte, že od dvaceti let nepiju vodu.

Počkejte….jak nepijete vodu?

To bylo tak. Když jsem sloužil u výsadkové jednotky v Prostějově, měli jsme cvičení. Bylo teplo a já tehdy neměl vodu a měl jsem strašnou žízeň. Musel jsem si nabrat vodu z kaluže. Hodil jsem do ní tu dezinfekční tabletu, co jsme s sebou nosili a takhle jsem to pil. A tam jsem si přísahal, že se do smrti nenapiju vody a to jsem dodržel. Může za to ta kaluž! Vařím si kafe, čaj a piju pivo. Čisté vody se prostě nenapiju, leda v nemocnici jsem pil ochucenou minerálku, protože jsem nesměl pivo.

Je vidět, že máte tuhý kořínek…

Já se v životě nadělal hrozných volovin, třeba když jsme na vojně pili lihobenzín a pak opilí hulákali, že se utečeme do Rakouska a byl z toho malér v celém pluku. Ale to bychom si tu mohli povídat celé hodiny.

Zdroj: Deník/Jana AdamováJosef Vančura se narodil 26. června 1943 v Kutné Hoře. Vystudoval Střední průmyslovou školu stavební, oboru se ale nevěnoval, absolvoval zkoušky z gastronomie a většinu života pracoval jako vedoucí motorestu Na Huse. Jeho největším celoživotním koníčkem je fotbal a hokej. V roce 2023 byl uveden do Síně slávy novodvorské kopané.