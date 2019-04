Další startovní čísla si mohou zájemci koupit od studentů v kachních kostýmech nebo ve žlutých tričkách. Potkat je bude možné ve středu a ve čtvrtek 24. a 25. dubna před supermarketem Billa.

Závod odstartuje krátce po 14. hodině místostarosta Kutné Hory Vít Šnajdr, který z mostu u parku pod Vlašským dvorem hodí všechny kachničky najednou do Vrchlice. Ty po proudu doplují do cíle u Středových pekáren. Držitelé vítězných startovních čísel budou odměněni například volnými vstupenkami do památkových objektů či kulturních zařízení.

Výtěžek charitativního závodu středisko Na Sioně použije na nákup automobilu pro své pracovnice, které dojíždějí za dětmi s poruchami autistického spektra či zdravotním postižením.