Kaly se skládce zřejmě vyhnou, rozhodnutí by mohlo padnout od konce měsíce

Čáslav - Obyvatelé Čáslavi stále s napětím očekávají, kdy bude podepsán dodatek ke smlouvě mezi státním podnikem Diamo a společností AVE CZ. Ten by měl zaručit, že čáslavská skládka nebude sloužit jako mezideponie pro likvidaci zbývajících 70 tisíc tun kalů z ostravských lagun. Stát by se tak mělo do konce ledna.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

„Dodatek smlouvy k likvidaci kalů z lagun Ostramo mezi státním podnikem Diamo a společností AVE CZ by měl být uzavřen do 31. ledna. Podle sdělení ředitele Diamo by v navrhovaném řešení neměla skládka v Čáslavi figurovat ani jako mezideponie, ani jako finální úložiště kalů a hlinek. Konkrétnější informace snad přinese schůzka na Ministerstvu průmyslu České republiky 6. února, kam bylo vedení města přizváno," uvedl člen čáslavské rady města Filip Velímský. Podle vyjádření mluvčí AVE CZ Pavly Iváckové čeká společnost na konkrétní podobu dodatku o smluvě a na oficiální stanovisko Diamo jakožto zadavatele zakázky. Společnost AVE CZ ale prý vítá, že se obě ministerstva vyjádřila kladně k možnosti uzavření dodatku smlouvy, který kromě odstranění hlinky řeší i změnu mezideponie upravených kalů. „Podle projektu by se měly upravené kaly před finální likvidací uskladnit na skládce v Čáslavi. Expertízy ale ukázaly, že z hlediska zatížení a ochrany životního prostředí by tím nejlepším řešením bylo využit areál lagun Ostramo, kde byla nově krajským úřadem Moravskoslezského kraje povolena mezideponie," zopakovala.

Autor: Hana Kratochvílová