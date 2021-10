Marek Lauermann v pořadí již druhé pokládání kamenů zmizelých v Čáslavi okomentoval: „Jsme rádi, že se nám podařilo z instalace Stolpersteinů v Čáslavi vytvořit novou tradici. Za pár let mohou mít uloženy pamětní kameny všechny místní oběti holocaustu. Židovští obyvatelé, jejichž památku budou připomínat, se tak symbolicky vrátí do svého města.“

Termín a místo odhalení kamenů bylo zvoleno na počest Rudolfa Seidemanna, jemuž je věnován jeden ze Stolpersteine a od jehož narození uplynulo 2. října 100 let. První kameny zmizelých byly odhaleny v Čáslavi v loňském roce rodině Eisnerových v ulici 28. Října 490. Tentokráte byly uloženy za sedm obětí na těchto třech místech: Váchova 146 - Zdenka Weinerová, Ida Weinerová, Rudolf Seidemann. 28. Října 490 - Eleonora Trentinová, Kamila Erbsteinová. Jablonská 750 - Adolf Pacovský, Klára Pacovská.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.