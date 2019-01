Kutná Hora - Přesně za měsíc odstartuje koncertem v kapli Božího těla Mezinárodní hudební festival Kutná Hora. Ten letos přinese posluchačům jedenáct koncertů vážné hudby a vůbec poprvé se podívá i za hranice města.

Kamil Střihavka. | Foto: Petr Gratias

„Jde už o osmý ročník festivalu. Předchozích sedm ročníků mělo velký úspěch a doufám, že i tento návštěvníky nezklame," řekla jeho ředitelka Alena Turková. Letošní ročník je věnován dvacátému výročí vstupu Kutné Hory do UNESCO a také skladateli Johannu Sebastianu Bachovi, od jehož narození letos uplynulo 330 let. Právě Bachova hudba se stane hlavním motivem dvou koncertů. V pátek 12. června v kapli Božího těla zazní variace na jeho tvorbu a v neděli 14. června jeho skladby uslyší v kostele sv. Petra a Pavla v Čáslavi. „Je to poprvé, co je v rámci festivalu koncert i mimo Kutnou Horu," poznamenal umělecký ředitel a violoncellista Jiří Bárta. „V čáslavském kostele jsem nedávno hrál a byl jsem překvapen jeho atmosférou a krásou. I proto bude jeden z koncertů tam," vysvětlil. Úvod festivalu ale ve stylu Bacha nebude. V sobotu 6. května a o den později zazní na koncertech skladby Maurice Ravela, Karla Stamitza, Nikolaie Kapustina a Claudea Bollinga.

V pondělí 8. června v 19:30 hodin bude festival pokračovat v kostele sv. Jakuba koncertem hudby Antona Brucknera a Petra Iljiče Čajkovského. Ještě před ním se ale dopoledne uskuteční koncert pro studenty na Gymnáziu Jiřího Ortena s titulem Jazz meets Classic (v překladu jazz potkává klasiku). „Loni jsme měli první koncert pro studenty a bylo to skvělé. Děti byly nadšené a učitelé snad ještě více," řekla Alena Turková.

Nejočekávanější koncert ale přijde na řadu v úterý 9. června večer v chrámu sv. Barbory. Uznávaní čeští zpěváci Kamil Střihavka a Dan Bárta zde spolu se zpěvačkou Terezou Černochovou za doprovodu seskupení Atom Heart Mother Band zazpívají legendární album skupiny Pink Floyd The Dark Side of the Moon. „Odvrácená strana Měsíce" se tak stane druhou skladbou Pink Floyd, která zasáhne do programu festivalu. Před dvěma lety rozezněla zdi Barbory skladba Atom Heart Mother. Vyprodaný koncert byl tehdy velice úspěšný. „Odvrácená strana Měsíce je jiná než Atom Heart Mother. Zatímco Atomové srdce je instrumentální skladba pro malou rockovou kapelu, Odvrácená strana je velkolepá po pěvecké stránce. Naši sólisté jsou ale uznávanými profesionály," řekl Jiří Bárta, který považuje hudbu Pink Floyd za klasickou. „Jsou to sice rockeři, ale jejich tvorba je na vysoké úrovni vážné hudby," podotkl festivalový umělecký ředitel. Zároveň poznamenal, že do chrámového prostředí podle jeho názoru nevšední rock Pink Floyd patří. „Texty Dark Side of the Moon jsou plné otázek o existenci. Kdo jsme? Proč tu jsme? Co je náš úděl? Dokonce na některých koncertech Pink Floyd v rámci přehrávání Odvrácené strany Měsíce četli i úryvky z Bible," vysvětlil. Stejně jako před dvěma lety „Atomové srdce" i koncert „Odvrácená strana bude mít dvě části. Úvodní část obstará skladba Henryka Mikolaje Górecki pro smyčcový kvartet s názvem Already it is Dusk.

Den po Pink Floyd se festival opět vrátí do chrámu sv. Barbory, kde tentokrát zazní hudba od Roberta Schumanna a Johannese Brahmse. Další den bude opět v Barboře připraven koncert se skladbami Maxe Regera a Johanna Sebastiana Bacha. Pátek 12. června v chrámu zazní hudba Ludwiga van Beethovena a posléze od 22 hodin začne v Kapli Božího těla již zmíněný koncert variací na Bacha. Poslední kutnohorský koncert festivalu se pak odehraje v sobotu 13. června se skladbami Maxe Brucha a Felixe Mendelssohna-Bartholdyho. Celá akce skončí v neděli 14. června koncertem v Čáslavi.

Mezinárodní hudební festival se již tradičně koná pod záštitou Livie Klausové a letos poprvé i Města Kutné Hory. „Jsem ráda, že se mezinárodní hudební festival koná v Kutné Hoře a ne v Praze. Kutná Hora si to zaslouží," řekla místostarosta Zuzana Moravčíková. Kromě Kamila Střihavky, Dana Bárty a Terezy Černochové se festivalu zúčastní i světové osobnosti vážné hudby. Po 5 letech přijede houslistka Chloë Hanslip. Vystoupí i klavírista Konstantin Lifschitz, klarinetista Michel Raison, nebo česká klavíristka Terezie Fialová.

Program

6. června | 21:00 kaple Božího těla, Preludium při svíčkách – Ravel, Stamitz.

7. června | 19:30 chrám sv. Barbory, Zahajovací koncert – Jazz Meets Classics – Kapustin, Kukal, Bolling.

8. června | 11:00 Gymnázium Jiřího Ortena, Jazz Meets Classics – pro mládež.

8. června | 19:30 kaple Božího těla, Souvenir de Florence – Kutná Hora pro UNESCO. Bruckner, Čajkovskij.

9. června | 19:30 chrám sv. Barbory, Górecki & Pink Floyd: Already it is Dusk (on) The Dark Side of the Moon.

10. června | 19:30 chrám sv. Barbory,Schumann – Brahms.

11. června | 19:30 chrám sv. Barbory, Reger – Bach.

12. června | 19:30 chrám sv. Barbory, Beethoven.

12. června | 22:00 kaple Božího těla, Nokturno, Goldbergovy variace – J.S. Bach.

13. června | 19:30 chrám sv. Barbory, Závěrečný koncert – Bruch, Mendelssohn – Bartoldy.

14. června | 15:30 kostel sv. Petra a Pavla v Čáslavi, Postludium – Bach.