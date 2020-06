Kaple Panny Marie u Roztěže je starým poutním místem

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Pokud jste ještě nenavštívili poutní kapli Panny Marie Pomocné v Lázních u Roztěže mezi Malešovem a Kutnou Horou, pak to určitě stojí za to. Nejen kvůli 'léčivé' vodě, jejíž pramen je přímo pod kaplí a je vyvedena potrubím do svahu před vchodem.

Poutní kaple Panny Marie u Roztěže. | Foto: Vladimír Havlíček