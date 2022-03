„Karel Schwarzenberg je velmi nakloněn Kutné Hoře a chce vypořádat pozemky, které tu má, a velmi si přeje, aby sloužily ku prospěchu občanů. Když jsem se s ním naposledy setkal, řekl, že by to rád stihl ještě za svého života, protože později by se k tomu Kutná Hora v rámci dědictví už nikdy nedostala,“ řekl starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO) a zdůraznil, že Karel Schwarzenberg zároveň plánuje zpřístupnit park a zámeckou zahradu, které vlastní v městské části Kutná Hora – Sedlec.

Záležitost prodeje a koupě pozemků měli na stole v úterý 15. března kutnohorští zastupitelé. Záměr a přání Karla Schwarzenberga přijel prezentovat Jiří Nefe, který má na starosti nemovitosti knížete. „Karel Schwarzenberg se chtěl dnešního jednání zúčastnit, ale nemohl ze zdravotních důvodů,“ řekl na úvod.

O jaké pozemky se konkrétně jedná? „Karel Schwarzenberg chce koupit zemědělskou půdu, která bude vždy zemědělská a nepůjde změnit na stavební nebo jiné pozemky a budou na ni vinice. Jde zhruba o 52 tisíc metrů čtverečních. Městu chce naopak prodat pozemky o výměře více jak 59 tisíc metrů čtverečních, které jsou vedeny jako stavební a určené pro rodinou výstavbu, parkoviště a infrastrukturu,“ vysvětlil Jiří Nefe s tím, že na oboje budou znalecké posudky a budou dvě kupní smlouvy.

Karel Schwarzenberg má zájem o pozemky v rámci vinic, které obhospodařují Vinné sklepy Kutná Hora. Město by jeho pozemky mohlo dobře využít pro vylepšení infrastruktury. „On si velmi přeje, aby se tyto věci vyřešily ve prospěch občanů a města tak, aby byli občané spokojeni. Jedná se o pozemky u hlavního nádraží, kde by mohlo vzniknout parkoviště. Další pozemek by mohl vyřešit cyklostezku z centra Kutné Hory až k nádraží. Dále se pak jedná o pozemky na Šipší, kde bude Lidl. Lidé by se k němu nemuseli dostávat přes sídliště a navíc by tam mohlo vyrůst další bydlení pro lidi,“ vyjmenoval Nefe pozemky, které kníže městu nabízí. „Karel Schwarzenberg z toho má vyloženě radost, protože si myslel, že už to nevyřešíme a on už to nestihne,“ dodal Nefe.

Po velmi živé diskusi zastupitelé nakonec dvaadvaceti hlasy zveřejnění záměru prodeje a koupě pozemků schválili.