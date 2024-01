Zdroj: Deník/Martin DivíšekBývalý ministr zahraničí, poslanec, senátor, hradní kancléř Václava Havla a příslušník jednoho z nejstarších evropských šlechtických rodů Karel Schwarzenberg zemřel 12. listopadu 2023 ve Vídni ve věku 85 let. V Kutné Hoře vlastnil sedlecký zámek a rozsáhlé pozemky a byl spolumajitelem společnosti Vinné sklepy Kutná Hora. Podle spolumajitele Vinných sklepů Lukáše Rudolfského patřila Kutná Hora k jeho oblíbeným místům a rád a často se do ní vracel. „Kníže Schwarzenberg Kutnou Horu miloval a také měl rád naše víno. Dokud mu to zdraví dovolilo, nevynechal žádnou příležitost nás navštívit,“ uvedl Rudolfský.