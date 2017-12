Kde vás ošetří o vánočních svátcích?

Kutnohorsko - Člověk potřebuje vyrazit k lékaři, když se mu to nejméně hodí. U štědrovečerní večeře zaskočí kost, dítě těšící se na Ježíška se místo toho zmítá v horečce a stěžuje si na bolest ucha. Jenže kam v tu chvíli vyrazit, když jsou svátky? Lidé v Kutné Hoře to mají o to složitější, že ve zdejší nemocnici kupříkladu nefunguje pohotovost pro děti.

Lékařská služba první pomoci (LSPP) pro dospělé Pracoviště Kolín

Pavilon „CH“ - budova centrálních operačních sálů

Žižkova 146, 280 01 Kolín III

Všední den 17:00 - 21:00

Víkend, svátky 08:00 - 20:00

Kontakt: 321 756 427

Nonstop linka: 321 756 111 Pracoviště Kutná Hora

Vojtěšská 237, 284 30 Kutná Hora

Všední den 17:00 - 21:00

Víkend, svátky 08:00 - 20:00

Kontakt: 327 503 484 Pracoviště Čáslav

Všeobecná chirurgická ambulance, hlavní budova nemocnice

Pondělí až pátek 7:30 až 12:00 a 13:00 až 17:00

Akutní stavy jsou zajištěny 24 hodin denně včetně sobot, nedělí a svátků.

Kontakt: 327305111 Oznámení kutnohorské nemocnice: z personálních důvodů nebude dne 24.12.2017 v Nemocnici Kutná Hora otevřena lékařská pohotovostní služba pro dospělé (LPS) (dříve nazývaná též lékařská služba první pomoci). V případě potřeby se, prosím, obraťte na ambulanci lékařské pohotovostní služby pro dospělé v areálu Oblastní nemocnice Kolín, kde je pro pacienty z našeho regionu tato péče na tento den dopředu domluvena. (adresa: Žižkova 146, Kolín, areál nemocnice, pavilon „CH“, ordinační doba 8:00-20:00, telefon: 321 756 427).

Nicméně v případě potřeby neodkladné či specializovanější zdravotní péče jsou v Nemocnici Kutná Hora nadále k dispozici akutní interní ambulance a akutní chirurgická ambulance, kde je provoz i v tento den zajištěn nepřetržitě a bez omezení !

V ostatní dny je provoz lékařské pohotovostní služby pro dospělé v Nemocnici Kutná Hora zajištěn bez změn, tedy o víkendech a svátcích 8:00 – 20:00 hod., ve všední dny 17:00 – 21:00 hod.

Děkujeme za pochopení

Pavilon „D“ - přízemí dětského pavilonu,

dětská odborná ambulance,

Žižkova 146, 280 01 Kolín III

Všední den 17:00 - 21:00

Víkend, svátky 08:00 - 20:00

Kontakt: 321 756 641 Pracoviště Čáslav

Hlavní budova nemocnice

Pondělí až pátek 7:30 až 12:00 a 13:00 až 17:00

Akutní stavy jsou zajištěny 24 hodin denně včetně sobot, nedělí a svátků.

Kontakt: 327 305 111, 327 305 164 LSPP – Stomatologie Pracoviště Kolín

Pavilon „O“ - přízemí pavilonu

- stomatologická ambulance,

Žižkova 146, 280 01 Kolín III

Víkend, svátky 08:00 - 13:00

Kontakt: 321 756 668 Pracoviště Hradec Králové

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581, 50003 Hradec Králové, Nový Hradec Králové

Pondělí až pátek 16:00 - 21:30

Víkend, svátky 08:00 - 21:30

Kontakt: 495 831 111 Pracoviště Pardubice

Zubní pohotovostní služba Pardubické nemocnice

Kyjevská 44, 53003 Pardubice, Pardubičky

Pondělí až pátek 17:00 - 21:00

Víkend, svátky 08:00 - 18:00

Kontakt: 466 015 207 Krizová havarijní čísla JEDNOTNÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ 112

POLICE ČR 158

MĚSTSKÁ POLICE 156

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155

HASIČI 150

LINKA DŮVĚRY Kladno 312684444

Kutná Hora 327511111

CENTRUM DROGOVÉ PREVENCE Kolín 321724103

LINKA BEZPEČÍ 800155555

NEMOCNICE ČÁSLAV 327305111

NEMOCNICE KUTNÁ HORA 32750311

