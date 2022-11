Akční thriller pojednává o ruské baletní škole, která je však zástěrkou maskující pravou skutečnost. Co se tedy odehrává doopravdy? Jde o výcvik profesionálních zabijáků. Vedle Reevese ztělesňujícího Johna Wicka, kterého lze jednoznačně označit za největší hvězdu, je velkým tahákem také zapojení herečky Any de Armas.

S natáčením se podle dostupných informací počítá do začátku února. U nás se filmuje se zejména na různých místech v Praze, ale i v okolí. Na Kutnohorsku si štáb vybral lokalitu Vysoká, kde se hlavní pozornost soustředila na Belveder: na natáčení nočních scén u zříceniny kláštera a kaple. Filmaři by se sem měli ještě vrátit kolem poloviny prosince, a to kvůli natáčení scén u sklepení; do stanovení přesného termínu zřejmě promluví i počasí.

Dvě noci ozářené reflektory

Natáčení bylo utajované, aby nevzbudilo rozruch, a připravovalo se s větším předstihem. To Deníku potvrdil výletník Michal, kterého nečekaně zastavila páska hlídaná členem ostrahy. „To bylo už před 14 dny; předminulou sobotu, řekl v neděli 20. listopadu. „Sekuriťák byl korektní, zdvořilý, ale jasně řekl, že za pásku nikdo nesmí, protože se chystá filmování. Co se bude natáčet, ale neprozradil: prý to sám neví.“

Dnes je potvrzeno: po dvě noci zde v úterý a ve středu filmoval osobně Reeves; natáčelo se od osmé večer do dvou hodin po půlnocí. Přičemž oblast byla důsledně uzavřena – a to i v reakci na reevesovské šílenství, které se rozpoutalo v Praze, kde fanoušci dělali psí kusy, aby se se svým idolem mohli setkat; nejlépe i vyfotit. Jeho přítomnost Deníku potvrdil starosta obce Miskovice Petr Henčl (nez.), který vedl za svou obec jednání s produkcí o pronájmu pozemků. Stejně jako vedení městyse Suchdol či soukromí vlastníci. O tom, jaká hvězda má přijet, pak zasvěcení poctivě mlčeli.

On sám se s Reevesem osobně nepotkal. „Ani jsem se o to nepokoušel,“ řekl Deníku. Připouští, že nějací zájemci se objevili, nicméně místo bylo opravdu pečlivě hlídáno. Že se něco po nocích děje, však bylo nepřehlédnutelné i z dálky: plac, kde se v lese filmovalo, osvětlovaly obrovské světelné portály nesené těžkými jeřáby.

Stopy po jejich pohybu v rozmoklém terénu lze stále zaznamenat. Nebude to ale dlouho trvat a zmizí. Jakmile trochu víc přituhne, dojde na nápravu. „S tím se počítalo; všechno se dá do pořádku a produkce to zaplatí,“ řekl Henčl Deníku. Současně však krotí představy, že si díky platbám od filmařů obec pronikavě vylepšila svůj rozpočet. „To si myslí každý – poplatky za zábor obecních pozemků vypočtené podle naší vyhlášky jsou ale v řádu desítek tisíc,“ upřesnil starosta.

Uklizeno na place i ve světě informací

Přímo na místě po odjezdu filmařů připomínají nedávné natáčení jen hromady sněhu. Někteří příchozí se u nich fotí – ať už je vnímají jako kuriozitu, nebo vědí, že jde o sníh, kterého se mohly dotknout nohy herce (a také uznávaného baskytaristy) Reevese. Nyní 58leté hvězdy trilogie Matrix, která se už předtím proslavila třeba účinkováním v teenagerských komediích o Billu a Tedovi nebo například rolemi ve snímcích Princ z Pensylvánie, Malý Buddha, Nebezpečné známosti či Nebezpečná rychlost. A spoustě dalších; ostatně i série John Wick je takový pojem, že po nyní natáčeném čtvrtém dílu se už chystá pátý. Na Vysokou si kvůli němu filmaři nechali přivézt přírodní sníh z Monínce – a používali i foukaný umělý sníh. Po tom však po jejich odchodu není na místě ani památky. „Až mě překvapilo, jak důkladně po sobě uklidili,“ pochválil starosta.

Filmová kancelář Středočeského kraje, která jako součást Středočeské centrály cestovního ruchu má poskytovat podporu produkčním společnostem, jež si pro filmování vyberou lokaci ve středních Čechách, dění na Vysoké nekomentovala. K dotazům Deníku pouze Martina Kuncová uvedla, že tam zahraniční produkce pořizovala záběry pro snímek ze současnosti. Tečka, vše. U filmařů je prý vcelku obvyklé, že trvají na absolutní mlčenlivosti: samy produkční společnosti si rozhodují o tom, co a kdy pustí do světa. U těch z ciziny to platí dvojnásob.

Atraktivní místo pro výletníky

Vysoká s nejvyšším vrcholem ve výšce 471 metrů nad mořem je oblíbenou výletní lokalitou ve všech ročních obdobích. Hodně lidí z Kutné Hory i z Kolína si vzpomene, že právě tam je rodiče učili prvním lyžařským dovednostem. K největším návštěvnickým lákadlům patří zřícenina kláštera s kaplí sv. Křtitele, někdy označovaná jako letohrádek. Známé i označení Belveder.

Barokní klášter s kaplí byl na objednávku hraběte Františka Antonína Šporka budován v letech 1695–1698. Místo je spjato s působením filipinů a augustiniánů. Postupně ztrácelo význam i pozornost mu věnovanou – a zkázu přinesl požár po úderu blesku v roce 1834. Po němž už nenásledovaly opravy a komplex se proměnil ve zříceninu. Nejhodnotnějšími pozůstatky těšícími se památkové ochraně jsou zřícenina kaple a sklep jako torzo kláštera či poustevny. V místě se dále nacházejí rozhledna, vysílač, zeměměřická věž, menhir a památný buk.