KH Tebis nového jednatele mít nebude

Kutná Hora – Městská teplárenská společnost KH Tebis nebude prozatím mít nového jednatele. Ve výběrovém řízení totiž pětičlenná komise nevybrala ani jednoho z kandidátů. V čele Tebisu tak nadále zůstává Martin Suchánek.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michal Bílek

„Do rady půjde návrh usnesení, že výběrová komise nedoporučuje žádného ze dvou zúčastněných kandidátů. Zároveň by městská rada měla vyhlásit nové výběrové řízení a to co nejdříve,“ uvedl starosta Kutné Hory Josef Viktora. Podle něj se nového výběrového řízení budou moci znovu zúčastnit i oba neúspěšní kandidáti, tedy bývalý jednatel Tomáš Pilc a současný člen dozorčí rady Jiří Beránek.

Rada města tak podle všeho nezohlední doporučení Dozorčí rady KH Tebis, podle kterého je výběrové řízení na jednatele vhodné nechat až na pozdější dobu.

„Dozorčí rada doporučila radě města výběrové řízení na nového jednatele odložit nejméně do říjnových komunálních voleb. Svoje doporučení i řádně zdůvodnila. Doporučila i zvážit výběrová kritéria tak, aby se mohl přihlásit širší okruh uchazečů, včetně současného jednatele,“ uvedl předseda Dozorčí rady KH Tebis Zdeněk Jirásek ještě před začátkem výběrového řízení.

Zastupitelé se jej dokonce na jednání v uplynulém týdnu pokusili zrušit, návrh však nepošel. „I 12 hlasů pro z 19 by však měl být velmi významný signál pro další průběh této kauzy,“ doplnil Jirásek. Ten nakonec usedl ve výběrové komisi a nahradil tak Karla Koubského st., který se funkce vzdal. Byla mu totiž vyčítána spojitost mezi ním a kauzou, kterou vede městská společnost proti jeho synovi.

„Přestože považuji vyhlášení výběrového řízení v současné době za velmi kontroverzní, poškozující zájmy společnosti, pokud nabídku dostanu, přijmu jí,“ avizoval dopředu Zdeněk Jirásek. Kromě něj ve výběrové komisi zasedli Jozef Králik, Antonín Drahokoupil a Jakub Obraz, předsedou komise byl Josef Viktora. Proč ani jeden z kandidátů vybrán nebyl, odpověděl stručně.

„Nesplnili kritéria.“ Jenže právě složení výběrové komise je mnohým trnem v oku. Jedni nepovažují Jakuba Obraze, který nahradil původně navrženého Iva Šance, za odborníka orientujícího se v problematice, druhým se zase nelíbí, že Antonín Drahokoupil je zaměstnancem KH Tebis a vybírá si tak v podstatě svého nadřízeného.

„Výběrové řízení dopadlo zkrátka po Kutnohorsku. Komise nebyla podle mého názoru zcel objektivní, zvlášť když někteří její členové dopředu deklarovali, že s výběrovým řízením naprosto nesouhlasí,“ uvedl Tomáš Pilc.

- Tomáš Pilc byl z funkce jednatele odvolán 15. 11. 2017 na základě rozhodnutí městských radních; ve funkci ale tehdy skončil i předseda Dozorčí rady KH Tebis Radim Fedorovič; oba své funkce zastávali od roku 2015, přičemž Tomáš Pilc ve funkci vystřídal Karla Koubského ml. - nejprve byl jmenovaný Radou města bez výběrového řízení, které ale městská rada později vypsala a Tomáš Pilc ho vyhrál.



- Martin Suchánek byl do funkce jmenován Radou města 15.11. 2017 bez výběrového řízení; Fedoroviče ve funkci předsedy Dozorčí rady KH Tebis vystřídal Zdeněk Jirásek.



- Výběrové řízení nového jednatele se konalo ve středu 21. března, komise však žádného z kandidátů nevybrala a ve funkci tak nadále zůstává Martin Suchánek.