Kutná Hora - V rodinné centru Špalíček začal vánoční týden.

Populární kurz pro děti od 3 do 7 let, Cvičení a tanečky se Zuzkou, započal sérii vánočních besídek, v nichž děti předvedou svým rodinám, co se od září naučily.

,,Osobně musím říct, že děti udělaly od září obrovský pokrok. Je radost sledovat, jak jsou stále šikovnější," sdělila na úvod tanečního odpoledne cvičitelka Zuzana Havlíková přítomným divákům.

Ti pak měli možnost zhlédnout několik tematických tanečních sestav. Děti si klasicky zahrály například na pohádkové trpaslíky, vodníky, ale i loupežníky. Za každý tanec byly odměněny potleskem a nakonec si odnesly i malé dárky. Aplausu se v závěru vystoupení dočkala i sama cvičitelka Zuzana.

Vedoucí centra Kateřina Špalková si spolupráci s ní nemůže vynachválit: ,,Jsme skutečně nadšeni, že ji tu máme. Je perfektní, má skvělý přístup k dětem. Dokáže k činnosti namotivovat i ty nejmenší. Je to obdivuhodné."

Po taneční besídce budou následovat oslavy Vánoc i v hudební škole Yamaze. Ty malé muzikanty čekají ve čtvrtek odpoledne.

Irena Blahníková