Kutná Hora – Nové obyvatele má od včerejška šestnáctihektarová louka nalevo od silnice z Kutné Hory na Kaňk. Její trávu náruživě spásá devětadvacet ovcí plemene Šumavka.

Nové obyvatelky louky u Kaňku. | Foto: DENÍK/Ondřej Dvořák

Dokážou se pást i na sněhu!

„Vybrali jsme toto české národní plemeno, protože se jedná o velmi odolné ovce, které se pasou téměř po celý rok. Pouze na krátkou dobu – zhruba na dva měsíce – se přes zimu schovávají. I když na Šumavě, odkud jsme si je přivezli, jak mi říkal bača, se pasou po celý rok. Pouze se jim na sníh rozprostře seno a ony jsou celý rok venku. Takto to chceme řešit i my, neboť tady je výrazně tepleji než na zmíněné Šumavě. Mělo by se jim tu výborně dařit,“ říká majitel Lukáš Rudolfský z Vinných sklepů Kutná Hora.

Od ovcí si slibuje oživení celé lokality nad kutnohorským sídlištěm, která byla dosud poměrně zpustlá. Na zvířata se budou moci chodit dívat i děti.

Vinařství se stane farmou

Určitě se nebude jednat o nějaký velkochov, zaměřený na výdělek. Maso ovcí má pokrýt zejména potřeby majitelů. Pouze mírná nadprodukce bude nabídnuta k prodeji lidem z okolí. Podle Rudolfského vize by Vinné sklepy disponovaly malou farmou, která by produkty zásobovala právě okolní obyvatele. „Chtěli bychom navázat na tradici, kdy každý měl svého sedláka, od kterého bral vajíčka, maso či mléko,“ dodal vinař.

Hlavním záměrem ale je, aby Vinné sklepy byly hospodářsky zcela soběstačné. „Produkce vína bude samozřejmě nadále hlavní,“ ubezpečuje však Rudolfský. Ovce poslouží ale například už jen k tomu, aby zásobili vinaře vlastním hnojem.

Útočištěm ovcí bude dřevěná ohrada, která vyrostla nedaleko hlavní silnice. V ní budou nové obyvatelky luk nad Kutnou Horou přenocovat. Samotná pastvina pak je několika ploty rozdělena na dílce, v nichž budou ovce postupně spásat trávu.

Celý nápad vítá i vedení města. „Je to kus přírody kousek od města, což je vždycky příjemná věc,“ byl spokojený kutnohorský místostarosta Jiří Franc, který se na vypuštění ovcí přišel osobně podívat.