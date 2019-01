Kutná Hora - Velké překvapení čekalo na jednu z obyvatelek Malína v Kutné Hoře cestou od autobusové zastávky.

Kozám se zalíbilo před školou | Foto: DENÍK/ Jan Šmok

Aniž by to v první chvíli zpozorovala, přidaly se k ní dvě družné kozy. Paní si zřejmě oblíbily, následovaly ji totiž až k budově Základní školy, kde se, již poněkud nervózní dáma,pokusila ukrýt. Kozy ovšem měly snahu vstoupit do budovy vzdělávací instituce také. Trpělivou, téměř detektivní prací, se posléze podařilo vypátrat majitele rozverných sudokopytníků a obě uprchlá zvířata vrátit domů.