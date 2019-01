Kutná Hora /ROZHOVOR/ – V Kutné Hoře má dobrovolnictví několikaletou historii. Letošní rok je Rokem dobrovolnictví, a tak jsme požádali o rozhovor vedoucí Dobrovolnického centra Oblastní charity Kutná Hora Marii Mackovou.

Co se vám za tu dobu fungování v Kutné Hoře podařilo?

Vím, že pro veřejnost asi není úplně uspokojivá odpověď, že se nám podařilo za sedm let fungování vybudovat určitý systém, bez něhož by to opravdu nešlo. Není dokonalý, ale umožňuje vykonávat některé dobrovolné činnosti v určité struktuře, za určitých pravidel. Ročně se do programu zapojí asi čtyřicet osob a vykonají práci v rozsahu asi tisíc hodin.

Co obnáší být dobrovolníkem - společníkem?

Dobrovolník společník je člověk, který se věnuje jednomu člověku nebo skupině obyvatel nějakého ústavu nebo pacientům v nemocnici. Jeho posláním je naplnit volný čas. Povídat si, naslouchat, případně přijít s nějakou drobnou vlastní iniciativou, hrou apod.

Jaké další „pozice“ mohou pod vaší záštitou dobrovolníci vykonávat?

Dobrovolníci jsou důležití při různých jednorázových akcích. Mohou naším prostřednictvím nabídnout vlastní kulturní program právě třeba ústavům. Důležití jsou i při takzvaných podpůrných aktivitách. To znamená, že pomáhají při výrobě drobných rukodělných předmětů určených k charitativnímu prodeji. Zajímavou aktivitou je i sběr bylin. V současné době mohou lidé, aniž by se jakkoli registrovali, přinášet sušenou pomerančovou kůru.

Jaký by měl „dobrý“ dobrovolník být?

Dobrý dobrovolník má dobrou motivaci pomoci druhým, vykonat něco bez nároku na honorář. Může si tím sám vyplnit volný čas nebo získat zkušenost pro volbu povolání. Ale na prvním místě musí ctít potřebu osob, kterým chce pomáhat. Měl by mít smysl pro řád a měl by respektovat systém organizace, ve které pomáhá. Měl by mít přiměřené množství skutečně volného času – dobrovolnictví s jazykem na vestě mnoho užitku nepřináší.

Co poskytuje vaše centrum ve vztahu k dobrovolníkům?

Naší organizaci a smluvním institucím poskytujeme službu výběru a přípravy dobrovolníků. Dobrovolníkům nabízíme přípravu, proškolení, uvedení na pracoviště, schůzky k řešení problémů, které mohou při práci vyvstat, a ocenění. Zajišťujeme ale i například pojištění odpovědnosti a úrazu.

Pokud se rozhodne někdo stát dobrovolníkem, co má udělat?

Nejlépe, když zavolá do našeho střediska a objedná se k pohovoru. Může se objednat i elektronicky. Motivační dotazník je k dispozici na našich internetových stránkách.

S jakým se setkáváte přístupem veřejnosti k dobrovolnictví? Nepodivují se lidé nad samotnou podstatou nezištné pomoci druhým?

Občas se někdo podivuje. Ale asi více se s údivem setkají přímo dobrovolníci, když na sebe svou činnost prozradí mezi lidmi, kteří se s tím dosud nesetkali. V této oblasti potřebuje naše společnost ještě hodně osvěty.