Kutnohorsko - Nový jízdní řád, podle kterého budou lidé vlakem cestovat už od příští neděle, vychází na Kutnohorsku vstříc především nočním zákazníkům.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Změna čeká noční vlakové spoje

Přibude navíc „flamendrák“ z kutnohorského městského nádraží na hlavní, který pojede deset minut před jedenáctou hodinou. Lidé tak nebudou muset při odjezdu do Čáslavi a Havlíčkova Brodu řešit otázku, jak se dostat na hlavní nádraží, které je z ruky snad pro každého Kutnohoráka.

Ti, kteří si pochvalovali přímé spojení Kolín – Kutná Hora­město s odjezdem po desáté hodině, čeká také novinka. „Pojede na základě požadavků obcí o devatenáct minut dříve, tedy tři minuty po desáté,“ sdělil Petr Pošta

z tiskového oddělení Českých drah. Bude ale zastavovat jen ve stanici Kutná Hora­město. Ve směru na Zruč nad Sázavou tak vyjedou cestující až krátce po jedenácté hodině.

Přestože fakt, že vstupuje

v platnost nový jízdní řád, si oslovení lidé ještě neuvědomují, tak změny si pochvalují. „Je to jenom dobře, protože ty spoje nenavazovaly,“ poznamenala Alena Kutílková. Změnu vítají především mladší cestující, kteří se vrací těmito spoji večer z různých kulturních akcí. „Hodí se to hlavně v zimě, když jedeme z Kolína třeba z kina,“ podotkla Petra Zvolilová.

S In­kartou pojede za polovinu

S novým jízdním řádem dojde také ke změně v jízdném. Zpáteční lístek už nebude zlevněný o deset, ale pouze o pět procent. Pro stabilní cestující bude nově k dispozici rovněž In­karta s padesátiprocentní slevou na jízdenku. Zákaznická karta bude k dispozici nejen na tři, ale i na jeden a dva roky. Žáci si budou moci kromě týdenní zakoupit i měsíční a čtvrtletní jízdenku.

Poslední vlak není poslední šancí

Kromě spojů a úpravy cen jízdenek čeká na cestující i dalších několik novinek jako možnost zakoupení jízdenky v předprodeji u průvodčího.

Pokud cestující kvůli zpoždění nestihne poslední vlakový spoj, tak mu České dráhy za určitých podmínek nabídnou náhradní dopravu.

Změny od 12. prosince 2010 do 10. prosince 2011



• trať 235 Kutná Hora – Zruč nad Sázavou: v sobotu zrušen R 915 (Praha 17.00 – Jihlava 19.24), nově osobní vlak z Kolína (17.53) do stanice Kutná Hora­ město (18.10).

• Kolín – Zruč nad Sázavou 22.22, pojede ve 22.03. Tento spoj odjede ihned po přípoji rychlíkem od Prahy a pojede pouze do Kutné Hory­ město (22.21)

• Kutná Hora­ hl. n. – Zruč nad Sázavou ve 23.01

• nově bude večerní osobní vlak z Kutné Hory­město (22.49) do Kutné Hory­ hl. n. (22.55), který pojede jako přípoj na rychlík R 911 do Čáslavi a Havlíčkova Brodu.

Jitka Koděrová