KUTNÁ HORA - Normy Evropské unie zaúřadovaly na hřištích. Část z nich se bude zřejmě kvůli přísným předpisům rušit.

Kvalitní dětská hřiště se škálou bezpečných a rozmanitých prvků jsou, zdá se, nedostatkovým zbožím. | Foto: DENÍK/Marta Myšková

Konečný ortel nad osmatřiceti pískovišti na území města by měli dnes vynést kutnohorští zastupitelé. „Písek je ve špatném stavu. Na některých místech už ani není a je to zarostlé trávou,“ předeslal Martin Starý z technického oddělení městského úřadu.

Pískovišť se nachází ve městě více než šedesát, vznikala živelně především v místech, kde se kumuluje velký počet obyvatel. Například v Opletalově ulici na sídlišti Šipší je v jednom místě osm pískovišť. V rozpočtu je přitom na údržbu jen 200 tisíc korun.

Zmizet by tak mohla pískoviště z Masarykovy, Opletalovy, či Fučíkovy ulice. Pokud vynesou dnes zastupitelé konečný ortel nad několika desítkami pískovišť, tak by jich stále ještě měla zbýt asi třetina. O tom, že lidé chtějí ve městě hřiště svědčí už druhá žádost na kutnohorské radnici. „Občané Sedlic by chtěli, aby měli dětský koutek, který tam dříve fungoval jakýmsi způsobem v rámci fotbalového hřiště,“ předeslal starosta Ivo Šalátek. Na tento návrh radní předběžně přistoupili. „Musí se to projednat s vlastníkem pozemku, což je Karel Schwarzenberg,“ zdůraznil starosta. Před časem přišli s podobným nápadem i obyvatelé ze čtvrti Žižkov.

V budoucnu by mělo vzniknout asi patnáct záchytných hřišť umístěných v lokalitách s velkou koncentrací obyvatel především mladší generace, tedy na sídlišti, dvě u Puškinské ulice, v Buzulucké ulici, na Kolíňáčku, ve Vlašském dvoře a v příměstských částech. „K vybudování jednoho hřiště je nutný zhruba milion korun,“ odhadl Martin Starý. Pokud tedy bude město více myslet na volnočasové aktivity dětí, tak bude potřebovat zhruba patnáct milionů korun a minimálně půl milionu na každoroční provoz a údržbu.