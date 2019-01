Kutnohorsko - Česká stomatologická komora uzavřela s ministrem zdravotnictví dohodu: za nejlevnější amalgámové plomby si nebudou pacienti připlácet. Zda je toto řešení pro pojištěnce velká výhra, zůstává otázkou.

Správná volba zubní plomby vám může ušetřit spoustu nepříjemností | Foto: DENÍK/ Jan Šmok

Opravdu jen velice málo lidí se může pochlubit tím, že jejich návštěvy u zubaře se obejdou bez stresujícího zjištění zubního kazu a jeho následného, často nepříjemného ošetření.

Stomatologové používají v současné době několik druhů zubní výplně. Jejich výběr se pochopitelně řídí kvalifikovaným zhodnocením rozsahu a umístnění výplně, mechanické zátěže zubu, stupně kazivosti, úrovně hygieny a samozřejmě i konkrétními požadavky pacienta. Plomba by měla být nejen estetická, ale zároveň bezpečná, trvanlivá a dokonale funkční.

Jaký máme výběr

Mezi tři základní druhy zubních výplní patří výplň amalgámová, používaná s úspěchem již více jak sto padesát let, z které se dělají takzvané „černé“ plomby, dále kompozitní neboli „bílá“ výplň, která působí nejestetičtěji a konečně výplň ze skloinomerního cementu, která představuje určitou alternativu ke dvěma předchozím, z dnešních materiálů se nejvíce podobou blíží zubovině a částečně i sklovině.

Která je ta pravá

Laik by si mohl myslet, že, pokud pomineme ekonomickou stránku věci, nejvhodnější plomba bude ta, která není vidět, čili plomba z kompozitní nebo skloinomerní výplně. Ne vždy ovšem musí být nejdražší varianta ta nejlepší.

Stále oblíbené „černé“ plomby

„Amalgámové výplně se vyznačují lepší mechanickou odolností, zejména v zadních partiích chrupu se jejich použití jeví často jako výhodnější, než užití modernějších materiálů,“ upozornil kutnohorský stomatolog Jan Havlovic. Právě nejlevnější, přímo v ordinaci připravované, amalgámové výplně jsou nadále u zubařů zdarma, či přesněji řečeno bez příplatku. Jejich použití může ovšem, vzhledem k obsažené rtuti, znamenat určitá zdravotní rizika. Na druhou stranu, mají i své výhody. „Amalgám totiž do jisté míry pomáhá ničit bakterie okolo sebe,“ zdůraznil Jiří Zemen z České stomatologické komory.

Přesto poptávka po amalgámových plombách neklesá. „Frekvence amalgámových výplní se za poslední čtyři roky výrazně nemění,“ konstatovala Šárka Korandová ze Všeobecné zdravotní pojišťovny. Celková výše úhrady za plomby se pohybuje ve výši 720 až 750 milionů korun, což odpovídá více než čtyřem miliónům amalgámových výplní ročně.

Žádejte dózovaný amalgám

Severské státy většinou používání amalgámových plomb v letošním roce zakázaly, nebo se k zákazu chystají. I přesto úmrtí otravou plombou nejspíš opravdu nehrozí!

„V případě, že se používá kvalitní amalgám, dózovaný v kapslích přímo od výrobce, zdravotní rizika prakticky neexistují,“ uklidnil veřejnost stomatolog Jan Havlovic.

Je ale nutné dodat, že na výplně z dózovaného amalgámu se dohoda s ministrem Tomášem Julínkem nevztahuje, za takovou plombu již pojištěnec doplatí ze své vlastní kapsy. Podle Světové federace zubních lékařů amalgámové výplně sice mají vedlejší účinky, ale zatím nejsou důkazy o tom, že existují souvislosti těchto plomb se vznikem nemocí. Jak se zdá, budoucnost „černých“ plomb zase tak černá není. Za ty bezrizikové se ovšem bude platit.

ANKETA: Dali byste přednost bílé, nebo tmavé plombě?

Anna Kolářová

65 let, Čáslav: Dala bych asi přednost tma〜vé. Nevidím důvod, proč bych měla platit ještě více než normálně za zbytečnost, jako je bílá plomba.

Jiří Novák

25 let, Čáslav: Tohle dilema jsem skutečně nikdy neřešil. Co mi zubař dá, to mám. Ale kdybych si vybíral, vezmu tmavou. Neplatil bych tolik.

Marie Bínová

54 let, Kutná Hora: Většinou si nechám dát tmavou plombu. Nikdy nad tím ale moc nepřemýšlím. Na to se v zubařském křesle dost bojím.

Milan Starý

55 let, Kutná Hora: Jedině tmavou. Nevím, proč bych si měl zbytečně připlácet. Bílá plomba je podle mě jen pro mladé dívky, které chtějí být dokonalé.

Tereza Strýcová

26 let, Pardubice: Tenhle problém nemusím řešit. Mám jen jednu plombu a ta je tmavá, nikdo se mě tenkrát na nic neptal.