Praha - Všechno je špatně. Všude fronty, spěch, stres. Řemeslníci jsou nešikovní, dodací lhůty dlouhé, arogance. Na úřadech nás evidentně nemilují, ale považují za parazity. Policie nás nechrání, ale obtěžuje. V nemocnici nás špatně ošetřují a ke všemu ty čekací doby. K tomu imigranti, puberťáci, důchodci. A vůbec lidi kolem, kteří nás bez ustání štvou. Pořád někdo něco chce! Snad jedině utéct do lesa. Jenže tam je to také divné. Houby nerostou.

Logo projektu Řád srdce. | Foto: DENÍK

Že slýcháváte tyhle stesky každým dnem doslova na každém kroku? Že přeháním? To jsem docela rád, že aspoň vy nevidíte svět kolem nás jen v černých barvách. Máte pravdu, svět kolem bývá občas i příjemný. A jak to všechno kolem vypadá, vlastně záleží jen na nás.

Když se totiž podíváme kolem sebe, vidíme buď, a nebo. Buď zamračené kolemjdoucí, kteří jsou naštvaní, a cokoliv se stane, je špatné. A pak je tu druhý protipól. Kolem nás je spousta lidí, kteří se usmívají. Jsou pozitivně naladění. Rozdávají radost. Dobrou náladu. Mají slunce v duši, jehož hřejivost vysílají do éteru. Pomáhají nejen potřebným, ale prostě jen tak. Když je potřeba. Jsou slušní.

Takových lidí kolem nás je spousta. Možná si jen neuvědomujeme, že tady jsou. Že nás mohou v dnešním světě posunout dál. Prostě v jejich přítomnosti nám bude líp. A právě proto startuje nový projekt regionálních Deníků ve středních Čechách a v Pražském deníku. V tomto projektu budeme hledat právě ty, kteří jsou pro své okolí hřejivým sluníčkem. A navíc mají srdce na správném místě.

U příležitosti Světového dne srdce…

I proto budeme těmto lidem udělovat ocenění. A v tento čas, u příležitosti Světového dne srdce, který připadl na úterý 29. září, přicházíme s myšlenkou, že těm, kteří si to zaslouží, udělíme právě Řád srdce. Tak jsme n(v)áš projekt nazvali. Věřím, že těch, kteří by si Řád srdce zasloužili, jsou spousty. Mnohé známe. O mnohých nevíme.

A proto se obracíme na vás, čtenáře regionálního Kutnohorskeho deníku. Pojďme tyhle lidi najít. Nominujte pozitivní lidi do našeho projektu, do naší ankety. Vy sami nejlépe takové osoby znáte. Žijí vedle vás, potkáváte je, víte o nich.

K tomu, aby se o těchto lidech vědělo, stačí málo. Vyplňte kupon. Kupon doručte do redakce Kutnohorskeho deníku buď mailem na adresu redakce.kutnohorsky@denik.cz, poštou či osobně na adresu: Redakce Kutnohorskeho deníku, Tylova 390, 284 01 Kutná Hora. Je potřeba, abyste kromě jména dotyčného připsali i kontakt na tohoto adepta ocenění Řád srdce a stručný důvod, proč ho nominujete.

Hlasování o nejsilnějším příběhu

My budeme kandidáty kontaktovat, následně vy, čtenáři, budete v listopadu hlasovat v okresním kole o nejsilnějším příběhu. Dva příběhy, dva lidé - „vítězové" se „utkají" v krajské anketě a v závěru všichni krajští finalisté budou odměněni na slavnostním galavečeru v jednom z pražských divadel.

Anketa poběží i na webových stránkách každého regionálního Deníku, kde udělíme zvláštní webový Řád srdce. Ocenění a předání cen plánujeme na polovinu února příštího roku.

Lékaři v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny transplantovali za uplynulých 31 let přes tisíc srdcí. My nebudeme srdce transplantovat. My budeme hledat srdce, která bijí. Pro lidi kolem nás…