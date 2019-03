Držitel stříbrné medaile v soutěži jednotlivců a zlaté v klání klubů z nedávného modelářského mistrovství České republiky Milan Pospíšil se stavění leteckých plastikových modelů věnuje od dětství. A stejně jako on tehdy naslouchal starším a zkušenějším, snaží se nyní sám předávat své poznatky současné mladé generaci.

Klub plastikových modelářů Old Eagles působí při Domě dětí a mládeže v Čáslavi. Pravidelně se účastní bezpo〜čtu soutěží ve všech koutech České republiky i v zahraničí. „Těchto klání existuje v současné době nepřeberné množství. Kdybychom chtěli, mohli bychom se některého z nich účastnit teoreticky každý týden,“ řekl.

Mezi mladými je podle jeho slov o tento koníček stále zájem. „Jediný problém je v tom, že někteří kluci si neuvědomují, že k tomu, dělat něco dobře, nestačí jen, aby je to bavilo. Je také zapotřebí určité odříkání a plnění povinností. A to se nikomu moc nechce,“ zhodnotil.

Přesto v kroužku, který vede mimo jiné spolu s dalšími úspěšnými a zkušenými modeláři Lukášem Svobodou a Václavem Neumanem prý každý školní rok „vykrystalizuje“ nějaký nadaný a snaživý mladý modelář. „Doprovázet na soutěž dvanáctiletého chlapce, kterému stavění opravdu jde a navíc je skromný a lidsky fér, je radost,“ konstatoval.

Modeláři se dají rozdělovat do mnoha skupin. Sám Pospíšil se specializuje na soudobou leteckou techniku, konkrétně tryskáče a vrtulníky. Stavění historických modelů přenechává jiným. Vrtulové letadlo si prý někdy také postaví, ale jak dodává, není vlastníkem ani mezi modeláři nesmírně populární britské válečné stíhačky Spitfire, což někteří považují téměř za ostudu. To ho ale netrápí. „Vrtulníky, kterým se věnuje málokdo, jsou pro mě mnohem zajímavější,“ dodal. Právě s tímto druhem letecké techniky také sklízí na českých i mezinárodních soutěžích ty největší úspěchy.

Jak říká, stavět historické modely je obrovsky náročné a v České republice je jen několik málo lidí, kteří to opravdu umějí. „Kouzelné jsou například modely letadel z první světové války, které staví skutečně jen hrstka modelářů. Já to zkrátka neumím. Zkoušel jsem to, ale nejde mi to,“ přiznal.

Pospíšil zdůrazňuje, že modelářem se ještě zdaleka nestává ten, kdo dokáže slepit stavebnici letadla. Jak připomíná, tvorba modelu má mnohem více fází. Důležité je například vytvoření patiny, odborně činnost zvaná preshading či postshading. „Cílem je přiblížit model z hlediska technického vybavení i vzhledu co nejvíce realitě,“ vysvětlil. Důležité je také vědět o letadle co nejvíc, znát například jeho historii. „Mezi lepičem a modelářem je zkrát〜ka velký rozdíl,“ shrnul modelář.