Kutná Hora - Vzrušené debaty Kutnohoráků, glosujících pondělní oznámení společnosti Heineken o ukončení výroby piva v místním pivovaru, zdaleka nekončí. Ba co víc, chystá se dokonce protestní shromáždění.

Zakladatel skupiny na facebooku Nezavírejte pivovar. | Foto: DENÍK/Irena Brandejská

„Akci pořádáme kvůli tomu, že se některým kutnohorským občanům nelíbí, že budou zavírat pivovar, který tady stojí pomalu pět set let. Nezničila ho ani švédská vojska za třicetileté války. A vadí nám, že pak přijdou manažeři z Holandska, škrtnou tužkou na papíře a pivovar končí,“ uvedl organizátor shromáždění Jan Wiesner z Kutné Hory. Oznámení o akci již bylo podle jeho slov předáno městskému úřadu.

„Shromáždění se uskuteční 27. června od 14 hodin na veřejném prostranství v „trojúhelníku“ – parku mezi kutnohorským pivovarem a restaurací Kréta,“ upřesnil Wiesner.

Záměrem organizátora je prý hlavně aktivizovat občany. „Nejde nám o to, změnit chod věcí, ale upozornit na problém. Jde o to, že velké korporace se snaží ničit tradice města. Nějakým způsobem musíme dát najevo svůj nesouhlas a aktivizovat občany,“ poznamenal Jan Wiesner.

Podle názoru starosty města Ivo Šalátka toto shromáždění mnoho nezmění.

„Já tento protest podporuji, ale nemyslím, že bude mít valný výnam,“ poznamenal Šalátek. Podle jeho vyjádření bude město zvažovat různé varianty využití objektu pivovaru, přičemž jednou z možností je vyhlášení soutěže pro investory. A ti by mohli přijít s různými nápady. Od pivovaru až po lázně.

Text oznámení:

Věc: Oznámení o shromáždění

Oznamujeme Vám, že dne 27.6.2009 od 14 do 16 hodin, se uskuteční shromáždění, protestu uzavření kutnohorského pivovaru. Shromáždění se uskuteční na veřejném prostranství v trojúhelníku mezi pivovarem a restaurantem Kréta. Doprava nebude v řádném případě narušena. Nebude stavěna žádná tribuna ani jiné zařízení. Předpokládaný počet účastníků cca 150. Pořadatelé v počtu cca budou označeny visačkou. Hlavní svolavatel Jan Wiesner, KH - Sedlec



Více informací o uzavření pivovaru a fotogalerii najdete ZDE.