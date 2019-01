Čáslav /ROZHOVOR/ - Sbírá ocenění v recitačních soutěžích již od dětství a v posledních letech právě v této oblasti reprezentuje svoji mateřskou školu Gymnázium a Střední odbornou školu pedagogickou Čáslav. Řeč je o oktavánovi Jiřím Sedlákovi.

Již od dětství se čáslavský student Jiří Sedlák věnuje recitaci. | Foto: DENÍK/Jitka Koděrová

Patří k pravidelným účastníkům recitační soutěže „Ten verš ti tiše říkám“, která je předkolem k celostátní přehlídce Wolkrův Prostějov, jíž se už účastnil i Jiří Sedlák.

Už jsme se potkali na loňském regionálním kole soutěže „Ten verš ti tiše říkám“. Co se za ten rok událo? Je vůbec rok nějak znát v recitaci, v přístupu, tématech?

Za rok ne, ale celkově ten vývoj a přístup k recitaci vidět je. Když jsem začínal recitovat, tak mi říkali, že by si měl člověk stoupnout, prožívat to, ale nijak moc negestikulovat. Dneska recitace kolikrát splývá s herectvím. Jsou mezi tím velmi tenké hranice. Když jsem byl v celostátním kole, tak jsem zjistil, že ta hranice je velmi tenká, ale skoro snad ani nedokážu říci, kde ta hranice vůbec je. Tam byla oceněná holka, která se plazila po zemi, hrála si se šátkem, chodila po celé scéně a řekla dohromady tak deset slov. Řekl bych, že je to už spíše herecký výkon, ale bylo to oceněno v recitační soutěži. Dnes už to není o tom stoupnout si jako prkno a recitovat. V tom je znát za těch deset let, co už recituji, posun.

A co vy, gestikulujete při recitaci? Zapojujete ruce, nebo dokonce celé tělo?

Vždycky jsem s tím měl problém. Říkali mi, že mám až moc gest. Chválili mě ale za přirozený projev. Kolikrát mi říkali, ať negestikuluji moc, ale jen sem tam. Nějak k tomu neinklinuji. Baví mě takový spíše vypravěčský styl.

Existuje rada pro někoho, kdo by chtěl začít s recitací?

Mě k tomu přivedly paní učitelky na základní škole. Mamka k tomu také měla vztah. Když je dítě malé, tak je nutné ho k tomu nasměrovat, aby si to vyzkoušelo. Pro mě nebyl nikdy problém naučit se básničku a bavilo mě bavit publikum. Zamiloval jsem si to a pak už mě do toho nemusel nikdo nutit. Hlavní cestou, jak se k tomu dostat, je to zkusit. Nebát se to zkusit. Až to teprve vyzkoušíte před publikem, tak zjistíte, jestli vás to bude bavit. Někdo zjistí, že ho nebaví říkat cizí texty, a začne se věnovat psaní textů. Nebo zjistí, že ho to nebaví vůbec.

Píšete sám? Máte nějaký oblíbený styl nebo konkrétní autory?

Sám nic nepíšu. Recitaci dělám, protože mě baví bavit publikum. Mám rád kontakt s publikem, takže mám rád humorné vyprávění. Chci publikum zabavit, udělat mu radost. Líbí se mi například Jerome Klapka Jerome, což je takový volný suchý humor. K recitaci je nutné mít dva texty, proto k tomu humornému vybírám vždy něco vážnějšího. K próze vybírám poezii, abych ukázal, že dokážu říci něco jiného. Letos jsem narazil na moc pěknou báseň Wolkera, člověk by měl ukázat různé svoje polohy. Ale radši mám takové ty humornější texty.