KUTNÁ HORA - Výstavba na Rovinách je zatím v začátcích, a tak mohou jeho občané vyjádřit svůj názor.

Zhruba za jedenáct měsíců by měla lebedu nahradit pásová výroba se zhruba pěti tisíci zaměstnanci ve finálové podobě. „Potřebujeme bydlení, ale nevíme ještě kolik,“ předeslal generální šéf Foxconnu Jim B. Chang. Nutnost výstavby bydlení se zhruba třemi tisíci bytů byla již avizována v přestihu. „Regulativy pro výstavbu továrny s tím počítaly jako s nezastavěným územím,“ uvedl zastupitel Martin Hlavatý. Poukázal tak na případné překročení hlučnosti. „Přál bych si, aby to území zůstalo takové jaké je, alespoň do výstavby společnosti Foxconn,“ dodal. Řada místních má však k tomuto místu určitou vazbu a další sídliště tam nechtějí.