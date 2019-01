Kutná Hora/ V příštím roce se v Kutné Hoře proinvestuje rekordní výše investic z městské kasy.

Během deseti minut našli zastupitelé shodu při hlasování o rozpočtu na příští rok.

Z částky čtyři sta šedesát milionů korun by se mělo využít sedmdesát tři milionů korun na investice.

Značnou část přitom tvoří například podíly města k dotacím z grantových programů včetně těch z Bruselu, které by měly být v příštím roce již rozdělovány.

Kde jsou hluchá místa v rozdělení?

„Dvanáct milionů korun z nájmu od Tebisu nemůže město dostat. Ta částka bude menší,“ avizoval k příjmové položce zastupitel Zdeněk Dvořák s upozorněním na legislativu, kterou se musí město řídit.

Na chronický problém špatného povrchu komunikací v Kutné Hoře nenašel nový rozpočet účinný lék. „Již dva roky žádají obyvatelé z ulice Československých letců o opravu. Tato ulice znovu není v rozpočtu,“ připomněl zastupitel Milan Krčík. Opravy komunikací jsou v diskusi o rozpočtu již evergreenem. „Bohužel jsou často na posledním místě,“ připustil starosta Ivo Šalátek s tím, že na podobné akce mají šanci získat peníze spíše z mimořádných příjmů.

Očekává se příjem z prodeje majetku

Městský úřad připravuje prodej zbytného majetku, který by mohl přinést do kasy několik desítek milionů korun. „Prioritně by se investovaly do komunikací a přiměřená částka do nemocnice,“ nastínil starosta.

Právě o plánovaných investicích, směřovaných do městských nemovitostí v areálu nemocnice, by se mělo ještě více hovořit na příštím zasedání místní samosprávy. „Je připraven projekt kompletní rekonstrukce západního křídla,“ poznamenala Magdaléna Havlovicová z výboru pro zdravotnictví. Začít by se mělo s oddělením LDN. Město chce spolupracovat s provozovatelem zdravotnických služeb na zvelebení nemocnice.