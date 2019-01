Kutnohorsko – Vedle pravo – levého souboje přineslo první kolo letošních senátních voleb také souboj na pravici.

S blížícím se otevřením volebních místností začínalo být jasné, že o druhé „postupové místo“ se vedle favorizovaného Jaromíra Strnada za ČSSD utká Lucie Talmanová za ODS se Zdeňkem Nováčkem za TOP 09. Tím, kdo se „smál naposledy“, byl lékař z Čáslavi.

Chtělo by se říct, že ostatní senátorští kandidáti byli v těchto volbách takzvaně jen do počtu. Není to ale tak docela pravda. Vždyť kandidát KSČM Stanislav Veselý ztrácel na Lucii Talmanovou méně než dvě procenta a pozoruhodný je také výsledek nezávislého kandidáta, vodohospodářského odborníka Oldřicha Doležala. Ten získal více než sedm procent hlasů. Jmenovaní tak za sebou nechali protřelé političky, k nimž bezesporu patří Olga Zubová z Demokratické strany zelených, Michaela Šojdrová z KDU–ČSL či Jana Volfová, kandidující za sdružení Jany Bobošíkové Suverenita.