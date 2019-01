KUTNÁ HORA - Z ředitelského křesla kutnohorského pivovaru odešel do penze Zdeněk Siblík, který tam působil více než třicet let. Na jeho místo nastoupil sládek, který patří k mladé generaci managementu jednotlivých závodů společnosti Drinks Union.

Ředitel Pivovaru Kutná Hora Jan Hejra. | Foto: DENÍK/Jitka Pokorná

"Loučení je sice nostalgické, ale upřímně, na odpočinek do důchodu jsem se již těšil,“ přiznal Zdeněk Siblík, který od svého příchodu v pivovaru Kutná Hora trávil téměř veškerý pracovní i volný čas. Stejně, jako za starých dobrých časů totiž bydlí přímo v pivovaru. „Takové bydlení samozřejmě přináší výhody i nevýhody. Odpadá cesta do práce, na druhou stranu jste fakticky v práci nepřetržitě. Romantika to taky není. Bydlíte na samotě ve městě,“ říká ředitel, který si samotné město dýchající historií oblíbil.

S prací pro skupinu Drinks Union, do níž pivovar v Kutné Hoře patří, však ještě odborník, který prošel mnoha pivovary, pracoval ve výzkumném ústavu a zakládal pivovary v Rusku, zcela nekončí. „Ještě mě přemluvili k nějaké spolupráci,“ upřesňuje s úsměvem muž, který řídil především vaření piva značky Dačický.

Najdete ho na spilce, ve sklepě nebo v dalších provozech kutnohorského pivovaru, ale i v ředitelské kanceláři. Řeč je o novém šéfovi jednoho z nejstarších českých pivovarů Janu Hejrovi (na snímku), který nastoupil v kutnohorském pivovaru společnosti Drinks Union jako sládek a už rok hýčká pivo značky Dačický pro jeho milovníky. „Po odchodu jedné generace pivovarníků sázíme na mladé, kteří jsou novým příslibem pro poctivé české pivo,“ uvedl výrobně-technický ředitel skupiny Drinks Union Daniel Váša.