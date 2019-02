KUTNOHORSKO - Většina ordinací praktických lékařů na Kutnohorsku zela ve středu prázdnotou.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Šula

„Zapomněla jsem na to, že jsem slyšela o stávce ve středu v televizi,“ poznamenala starší žena, kterou jsme v jedné z čekáren kutnohorské praktické lékařky potkali. Paní se na základě našeho upozornění odebrala domů s tím, že přijde v pátek.

Praktičtí lékaři v Kutné Hoře ve svých ordinacích včera nebyli. V jiných lokalitách nebyli však zdravotníci tak striktní. Celostátní protestní a školicí akci praktických lékařů v České republice včera podpořila i dětská doktorka Jitka Kuntová. Dveře její ordinace ve Zbraslavicích však měli pacienti otevřené. „Stávkujeme pouze symbolicky. Máme v čekárně vyvěšený leták, který upozorňuje zejména na neuspokojivou situaci s úhradami za péči od zdravotních pojišťoven,“ upřesnila pediatrička Jitka Kuntová.

„Nebudu tu ve čtvrtek ani v pátek, tak musím ordinovat ve čtvrtek,“ podotkl František Uhlík z Uhlířských Janovic s tím, že pokud by mu to situace dovolila, tak by se ke svým kolegům připojil.

Pacienti čáslavských praktiků mohli přijít na ošetření do ordinace lékařky Mileny Volencové. „Připojili jsme se symbolicky vyvěšením plakátu,“ poznamenala zdravotní sestra. Ve čtvrtek se vrátí provoz lékařských ordinací do normálních hodin