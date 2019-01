Kutná Hora - Otevírání nového vína na svatého Martina má více jak dvousetletou tradici. Takzvané Svatomartinské víno se smí vyrábět pouze ze čtyř schválených odrůd, Müller Thurgau, Modrý Portugal, Svatovavřinecké a Červený Veltlín ranný. Svatomartinské bílé i rosé z Kutné Hory přivítal v klášteře sv. Voršilytaké starosta Ivo Šalátek

Otevírání Svatomartinského vína v Kutné Hoře | Foto: Hana Bendová

„Jedenáctého listopadu v jedenáct hodin jsme slavnostně otevřeli nová vína z Kutné Hory. Vyrobili jsme Müller Thurgau a rose ze Svatovavřineckého,“ informoval Lukáš Rudolfský z Vinných sklepů Kutná Hora.

Oslavy provázející uvedení Svatomartinského vína na trh nejsou jen novinkou posledních let, ale tradiční událostí s hluboko do historie sahajícími kořeny. S vítáním nového vína se začalo už na dvoře císaře Josefa II. Tehdy totiž končila vinařům pracujícím u větších sedláků služba. Její pokračování se pak dojednávalo při skleničce v té době již jiskrného vína, se kterým se mohlo také poprvé přiťuknout.

Úterníslavnostní chvíle si užíval i kutnohorský starosta. A odcházel spokojen.

„Ochutnal jsem samozřejmě obě vyrobené odrůdy, myslím, že zdařilé. Pokud bych si měl vybrat je mi o něco bližší bílé. Co je ale důležitější, produkce vína řadí Kutnou Horu mezi města, která mají cosi navíc. Kromě toho, víno je ušlechtilý nápoj, který povznáší tělo i ducha,“ shrnul Ivo Šalátek.

V letošním roce půjde do obchodů, vinoték a restaurací celkem 175 vzorků Svatomartinského vína. Příjemný zvyk konzumace nového vína, který přetrval až do dnešních dní je skvělou příležitostí pro pobavení se a setkání s přáteli v kombinaci s lahodným vínem a tradičními pokrmy.

Pro labužníky přidáváme tip Deníku na Svatomartinskou tabuli

Svatomartinské červené a pečená husička:

Mladou vykuchanou a očištěnou husu omyjeme a osušíme. Osolíme zvenku i uvnitř. Do břišního otvoru vložíme pár oloupaných jablíček zbavených jádřince a kůži kolem otvoru sešijeme nebo sevřeme svorkami. Husu vložíme do dostatečně velkého pekáče a podlijeme vodou. Pečeme v předehřáté troubě a podléváme vypečenou šťávou a červeným vínem. Vypečené sádlo v průběhu pečení odebíráme do hrnečku. Po hodině pečení husu obrátíme a pečeme podle velikosti ještě asi půl hodiny. Dozlatova upečenou husu vyjmeme z pekáče, naporcujeme a upravíme na mísu. Pečená jablka rozmístíme k huse. Vypečenou šťávu můžeme ještě zahustit trochou hladké mouky.

A nebylo by to to pravé, kdybychom Svatomartinskou husu nezapili mladým voňavým červeným vínem. Nejlépe se k ní hodí mladé Svatomartinské z odrůdy Svatovavřinecké. Poznáte jej podle loga Martina na bílém koni. Takže dobrou chuť a na zdraví!