Kutná Hora /FOTOGALERIE/ - Diamantová svatba? To znamená, že dva lidé spolu jdou po klikatých cestách života už šedesát let.

Právě tak jako manželé Marie a Josef Tvrdíkovi z Kutné Hory, kteří toto úctyhodné a v dnešní době pro mnohé téměř nepředstavitelné jubileum oslavili ve čtvrtek 28. října.

„Celá ta léta jsme se měli a dodnes máme rádi. To víte, že jsme se občas i pohádali, to by nebylo normální, kdyby ne, ale nějaká velká krize nikdy nebyla,“ prozradila za oba oslavence usměvavá paní Marie.

Když se Tvrdíkovi roku 1950 brali, mělo to trochu dramatický průběh. Bylo namrzlo a svatebčané skončili s autem v rybníce. Včera bylo vše o poznání klidnější. Manželům nejprve požehnal při obnově manželského slibu v kostele svatého Jakuba arcivikář Jan Uhlíř a potom na ně už čekal další program.

„Pro rodiče jsme přichystali projížďku kočárem po Kutné Hoře a samozřejmě i hostinu,“ přiblížila dcera Marie Blahníková.

„Musíme rodičům poděkovat za krásné dětství a vůbec za to, jak nás připravili do života,“ doplnil za rodinu čítající dnes již také tři vnoučata a čtyři pravnoučata syn Josef Tvrdík.