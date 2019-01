Kutná Hora – Vzhled hřbitova U Všech svatých v Kutné Hoře dělá vrásky nejen pozůstalým, kteří tam dochází k hrobům svých blízkých, ale i vedení města.

Zástupci odboru investic proto vytvořili návrh na postup realizace obnovy hřbitova U Všech svatých a předložili ho radním. „Stav hřbitova je tristní. Obvodové zdi jsou v dezolátním stavu, stejně tak je to s cestičkami. A přerostlé stromy hrozí pádem větví nebo i celých kmenů," řekl starosta Ivo Šanc.

Vytvořený návrh je podle jeho slov finančně relativně skromnou záležitostí. Na jeho základě by město v nejbližších letech po etapách uvedlo hřbitov do patřičného stavu. „V letošním roce bychom chtěli najít tři sta tisíc korun na odstranění náletové zeleně a břečťanů, které ničí obvodové zdi, a čtyři sta tisíc korun na projekční práce a geometrické měření," přiblížil Šanc letošní plány.

Do revitalizace hřbitova se město pustí, co nejdříve to bude možné, a s největší pravděpodobností i z vlastních zdrojů. Starosta přiznal, že aktuálně město nemá naději na pomoc v podobě finanční dotace. „Nové finanční období se ještě nerozeběhlo. Evropské dotace nejsou a v příštích dvou letech budou jen stěží," vysvětlil.

Postupná oprava se dotkne i některých náhrobků. „Je tu několik hrobů osobností, které mají význam pro město a nemají potomky, kteří by se starali," řekl starosta Šanc. Již ve druhé polovině loňského roku bylo na péči o hrob válečného hrdiny a bývalého vězně komunistického režimu kapitána Emanuela Viktora Vosky uvolněno na žádost Konfederace politických vězňů ČR sedmnáct tisíc korun. „V rámci obnovy hřbitova se budeme zabývat i dalšími náhrobky kutnohorských osobností," slíbil Šanc.