Kutnohorsko/ Hromy a blesky se v současné době snášejí na hlavy energetiků. Dost velká část regionu totiž byla po středeční vichřici a průtrži mračen ještě včera v podvečer bez dodávky elektřiny.

Následky větrné smrště ve Slavošově. | Foto: DENÍK/Luboš Hájek

„Společnost ČEZ stále zvyšuje ceny, ale postarat se o nás nedokáže,“ postěžovali si například Petr Hýžďal z Neškaredic a Ladislav Rybníček z Přibyslavic. „Proud u nás ve vesnici nejde už třiačtyřicet hodin. Zkazilo se mi maso za šest tisíc korun,“ rozčiloval se Rybníček.

Vysoké venkovní teploty a vypnuté lednice a mrazáky. To je doslova vražedná kombinace pro některé potraviny. „Zachránilo nás, že jsme měli hodně namražený mrazák, jinak z lednice už jsme všechny věci vyházeli,“ konstatovala Alena Karlíková z Rápošova.

Nespokojenost s rychlostí obnovení dodávky elektrické energie dávají občané najevo i starostovi Zbraslavic, jehož mobilní telefon zvoní v těchto dnech prakticky neustále. „Už se dočkali třeba lidé v Kateřinkách, v chatové osadě Na Spálence, ale špatné je to ještě v Hodkově a Ostrově,“ konstatoval v pátek před uzávěrkou sobotního vydání Kutnohorského deníku Ondřej Havlovic.

„Od středečního večera se v terénu stále pohybuje maximální počet pracovníků, kteří odvádějí skutečně obětavou práci,“ podotkla mluvčí firmy ČEZ Ivana Vejvodová. „Je to fakt síla,“ potvrdil její slova kutnohorský technik Petr Severa.

Hodně lidí sice nadává, ale na druhou stranu má pro tento kalamitní stav pochopení a berou ho jako daň po řádění přírodního živlu. „Zkusili jsme si, jaké to bylo za první republiky. Na pár hodin je to v pohodě, ale s přibývajícím časem to za moc nestojí. Už jsme si na tu elektřinu prostě zvykli a jsme na ni závislí. Věřím, že energetici dělají maximum, ovšem mají těch poruch opravdu moc a prostě nestíhají,“ zmínila Alena Karlíková.

Obrovské starosti způsobily středeční rozmary počasí také Františku Drobkovi ze Slavošova. Větrná smršť srolovala plechovou střechu jeho domu jako papír a vypnutá elektřina navíc traumatizovala Drobkovu postiženou manželku na polohovací posteli. „Žena se kvůli tomu nemohla vůbec hýbat, a tak hodně křičela. Záložní zdroj nestačil, musel jsem zajistit elektrocentrálu,“ naznačil František Drobek. „Už to nikdy nechci zažít,“ zdůraznil Drobek.

