Klára z Kutné Hory: Když konečně skončí karanténa, berete všechno jinak

/DĚTSKÝ VÁNOČNÍ DENÍK/ No tak já jsem covid zažila a opravdu to nebylo příjemné. Jste v pohodě, máte jet na chatu, kam se jezdí jednou za rok. A najednou jste kvůli někomu ze třídy v karanténě. No tak si říkáte: v pohodě, dojdu si pro jistotu na test, abych věděla, že o víkendu můžu jet na tu chatu. Další den se ale dozvíte, že máte covid.

Takhle vidí Klárka (10 let) covid. Vir je na obrázku vpravo dole. Nahoře je ona, která má strach a je zavřená doma, což znázorňuje okno. Žebřík představuje možnost útěku z "cely" domácího vězení a blesky strach, zvracející smajlík to, jak jí bylo špatně. | Foto: Deník/Hana Pilcová

V tu chvíli, kdy se to dozvíte, nemáte slov. Víte, ta doba doma je hrozně dlouhá. Nejradši byste zařvali, ale nemáte sílu. Většinou je vám blbě a někdy jste dočista mimo. A když konečně skončí karanténa, berete všechno jinak. Dětský Vánoční deník aneb Články našich dětí.Zdroj: Deník Teď si říkám: všechno je možné, když někdo jako já neměl s covidem žádné zápletky, ale stejně ho dostal. Někdy se bojím, ale nevím čeho. Teď, když se rozhlédnu kolem sebe, cítím se aspoň trochu chráněná, ale zároveň se bojím o své blízké. OBRAZEM: Předvánoční posezení klubu Sluníčko uvítali dospělí i děti Těším se, až budeme všichni spolu doma. Beru to tak, že doma se nenakazíme. A že se nikdo nebude bát. Okolo sebe budu mít své blízké. Nedokážu popsat, jak přesně by mohly Vánoce vypadat, protože si sama nejsem jistá. Klára (10 let) z Kutné Hory, zaznamenala redaktorka Hana Pilcová