Kutná Hora /FOTOGALERIE/ - Třetí etapa výstavby sportovní haly na Klimešce, v rámci níž má být vystavená takzvaná tréninková hala, by mohla začít už letos na jaře. Město má navíc podle starosty Kutné Hory Josefa Viktory (ANO 2011) velkou šanci, že se mu podaří získat dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), která byla podána na konci uplynulého roku. Rozhodnutí by mělo padnout do konce března.

V případě, že město uspěje, mohlo by v rámci dotačního titulu na výstavbu tréninkové haly získat necelých 22 milionů korun, což je přibližně padesát procent znatelných nákladů celé výstavby. Zbytek bude město financovat z úvěru.

Do výstavby tréninkové haly by se ale město pustilo i v případě, že by s žádostí o dotaci neuspělo. „V tom případě bychom ale museli pracovat s výrazně úspornější variantou,“ uvedl Josef Viktora.

Tréninkovou halu přitom Klimeška, která je v provozu od loňského roku, potřebuje jako sůl. „Bohužel už nyní dochází ke kolizím typu trénink domácích oddílů versus pobyt reprezentačního mužstva nebo výjimečná akce přesahující městskou nebo krajskou působnost. Jelikož je hala každý všední den obsazena od 15 do 21 hodin, není moc prostoru, jak i jiným subjektům dát možnost zasportovat si v nové hale,“ popsal současné vytížení Klimešky její manažer Michal Vavák.

Výstavba druhé haly by podle něj umožnila plynulý chod objektu, kdy v jedné hale by probíhaly tréninky kutnohorských oddílů a druhá hala by byla k dispozici komerčním pronájmům, pro soustředění a podobné akce. „Navíc je zájem zde do budoucna pořádat i vrcholné české nebo evropské soutěže, kde je podmínkou existence druhé hrací plochy,“ vysvětlil Vavák.

Klimeška v novém roce nabídne akce té nejvyšší sportovní úrovně. „Již 15.ledna zde přivítáme špičkovou českou házenou a sice první finálový zápas Českého poháru v házené mezi Duklou Praha a HCB Karviná. Na konci ledna uvedeme v nové sportovní hale mezistátní futsalové utkání Česko-Ukrajina. Zřejmě největší akce roku proběhne v půlce února, kdy bude Klimeška hostit finále ČP ve volejbale mužů, navíc zápas o první místo bude přenášen kamerami České televize,“ vyjmenoval Vavák.

Hala ale byla vytížená i v uplynulém roce. „Od září 2018 fungujeme na bázi pravidelných tréninků domácích sportovních oddílů (florbal, házená, futsal) a s tím jsou spojená i mistrovská utkání jednotlivých týmů. Tréninků se v hale koná přibližně 30 týdně, mistrovských zápasů 40. Velmi úspěšně se podařilo navázat kontakt se svazy a federacemi téměř všech sportů, hostili jsme minulý rok 16 soustředění, většinou to byly národní týmy hráčů basketbalu, dále pak korfbalu, volejbalu, florbalu, ale třeba i moderního pětiboje,“ řekl Vavák.

V hale se ale loni konalo rovněž téměř měsíční soustředění thajských florbalistů, kteří se u nás připravovali na prosincové mistrovství světa v Praze. Zajímavý byl i listopadový tréninkový kemp basketbalového experta Davida Nurseho, který "učí" střeleckou techniku profesionály v NBA.

Sportovní hala se tak velmi dobře v Kutné Hoře etablovala a město její provoz nemusí dotovat. „Mohu říci, že od plného zatížení v září 2018 jsme soběstační. Tedy tržbami za pronájem haly a ubytování jsme schopni pokrýt náklady na energie i mzdové náklady,“ uzavřel Vavák.