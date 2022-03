Stěhování tří a půl kilometru knih začalo v uplynulém týdnu, do konce dubna by pak podle starosty Kutné Hory Josefa Viktory (ANO) měla být knihovna kompletně přestěhovaná. „Práce pokračují i v okolí kolem knihovny a v ulici Krupičkova. Ta by měla být zadlážděná a mít nové veřejné osvětlení,“ řekl Viktora.