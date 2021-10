Opilý muž si lehl do kolejiště v Kutné Hoře, ovšem ne s úmyslem spáchat sebevraždu, ale z demonstrativních důvodů. Chtěl se totiž vrátit zpátky na psychiatrii. Událost se stala u železničního přejezdu u Středových pekáren ve středu 13. října odpoledne.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.