Kolínská nemocnice začala překládat pacienty. Vypomohly Příbram, Benešov i Praha

Oblastní nemocnice Kolín se dotkla stropu svých kapacit. Musela přeložit několik pacientů do jiných nemocnic. „Měli jsme 160 nakažených pacientů, z nich 15 až 16 vyžadovalo umělou plicní ventilaci. To se nám podařilo vyřešit překlady na spřátelených nemocnice ve Středočeském kraji, například do Příbrami a Benešova. Tři pacienti byli alokováni na specializovaná pracoviště v Praze,“ uvedl ředitel Petr Chudomel.

Oddělení pro pacienty s covid-19 v Oblastní nemocnici v Kolíně. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Pro covid pozitivní pacienty nyní kolínská nemocnice vyčlenila další lůžka. „Poslední oddělení, které jsme transformovali, je oddělení dětské chirurgie," upřesnil ředitel. Jedná se o 19 lůžek a k dispozici jsou od pátku 12. března. „Zároveň 25 lůžek vzniká v Kutné Hoře transformací LDN," upřesnil Petr Chudomel. Nemocnici trápí obsazenost lůžek na jednotkách intenzivní péče a umělé ventilaci. „Tam bojujeme o každé lůžko, i když k dnešnímu dni mohu říci, že stav je víceméně stabilizovaný. Nevíme ale, jak se bude epidemie vyvíjet," předeslal. Počátkem minulého týdne byl podíl pozitivních vzorků v naší odběrové buňce víc než 80 procent. Je otázkou, zda se k nám tito pacienti už dostali, či dostanou," uvedl ředitel Oblastní nemocnice Kolín.

