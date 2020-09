„Prozatím došlo k odbourání nejnebezpečnější části čelní stěny do Kollárovy ulice. S bouráním se bude pokračovat dál až do výšky prvního patra,“ uvedl starosta města Kutné Hory Josef Viktora (ANO).

V ulici zůstane na chodníku nadále lešení. „Firma zajišťující práce na bývalém hotelu původně ještě zábor požadovala, nakonec jsme se ale dohodli, že uzavírka ulice už živnostníkům nadělala problémů dost a veškeré další sanační práce se budou provádět směrem do dvora,“ vysvětlil Viktora.

Kollárova ulice byla totiž po zřícení zadní části trakt už zpočátku uzavřena rovněž pro chodce. O kompenzaci ztrát živnostníkům, kteří zde provozují kavárny, bistro a obchody, ale město neuvažuje. Podle kutnohorského starosty nejsou nyní aktuální. „K žádnému značnému omezení v ulici nedošlo. Vstup pro chodce byl zakázán vždy třeba jen na půl dne, jinak byla průchozí. Zatím se nás živnostníci z ulice ani neobrátili,“ řekl Viktora.

Ti podle všeho situaci v ulici chápou, i když se jim nelíbí. K poklesům tržeb v důsledku koronavirové krize se jen přidala další komplikace. „Město za to nemůže. My s tím nic moc neuděláme, kdybychom měli zavřeno měsíc, tak by šly ztráty nějak přesněji vyčíslit, takhle těžko. Nejhorší byla první sobota, kdy ulici zavřeli, měl jsem připravené do bistra chlebíčky, které jsem pak rozdal,“ uvedl František Kounický, který v ulici vlastní bistro a kavárnu.

Bourací práce by na bývalém hotelu podle Josefa Viktory měly skončit do konce září, do konce října pak veškeré sanační a zajišťovací práce. „Poté objekt zastřeší šikmou střechou ve směru do dvora, aby do objektu nezatékalo. Tím bude bývalý hotel zajištěn z hlediska statiky, co bude dál, se uvidí,“ řekl starosta.

Veškeré práce jdou na náklady majitelky Černého koně. Na pořadu dne bude ještě jednání s památkáři. V objektu se totiž nachází točité schodiště, které by rádi zachovali, kvůli propadu uvnitř budovy je ale také částečně poškozené.

Majitelka Černého koně by ráda po zajištění objektu zahájila stavbu. Stále má totiž platné stavební povolení na výstavbu hotelu. „Budeme se tím zabývat hned, jak se stabilizuje situace. Konstrukce objektu, tedy to jak byl stavěn ve vyšších patrech nad úrovní prvního nadzemního podlaží a která se zjistila až při zahájení zabezpečovacích prací, nás velmi překvapila. Následkem těchto zjištění se projekt zajištění v posledních týdnech řídil primárně snahou, aby nedošlo ke škodám na zdraví osob," uvedla Lucie Češpivová.