Na návrat dětí do škol jsme připravení a těšíme se na ně. S nařízením ministerstva zdravotnictví zásadní problém nemáme. Na tom se ve většině shodují ředitelé škol na Kutnohorsku.

„Jako snad všichni ve školství doufám, že po úvodním testování se situace uklidní a škola bude moci fungovat co nejvíce normálně. Obecně zpřísněná hygienická opatření po návratu dětí z prázdnin bylo možné očekávat. Přísnější opatření pro ty, co odmítnou test, jsou logickým krokem, který se odvíjí od principu šíření viru. Věřím, že rodičům záleží na tom, aby se ve vzdělávání jejich dětí co nejdříve vrátily obvyklé podmínky a proto doufám, že tento případ mezi našimi studenty nenastane,“ uvedla ředitelka Církevního gymnázia Kutná Hora Zuzana Šimůnková.