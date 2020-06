Konec omezení u Čáslavi? Chystá se na konec srpna

/FOTOGALERIE/ Do roka a do dne od zahájení prací sice hotovo nebude, nicméně oprava dvou mostů u Čáslavi se již blíží ke konci. Komplexní rekonstrukce dvou mostů na obchvatu města by měla být hotova koncem srpna. Řidiči se tak již mohou těšit na návrat z objízdné trasy přes centrum zpátky na obchvat. Což zajisté ocení nejen oni, ale i lidé, kteří právě v centru města žijí.

Dopravní omezení na obchvatu Čáslavi. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

