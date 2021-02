„Největší problém vnímám v tom, že si to každý vyloží po svém a podle toho se zachová. Vymahatelnost jakýchkoliv opatření teď bude nulová, když sami přesně nevíme, co vlastně platí,“ dodal.

Podle něj je už teď všeobecně známé, že spousta provozoven v různých odvětvích jede načerno, postihovat takové majitele bude ale od pondělí prakticky nemožné. „Bojím se toho, z epidemiologického hlediska ta situace není vůbec dobrá. Stačí podle mě týden, aby se lidé ve větším potkávali v otevřených hospodách a dalších podnicích a může to být hrozný průšvih,“ myslí si místostarosta.

Ač sám není příznivcem nouzového stavu a pandemická situace jde zvládat i bez něj, neschválení nouzového stavu za stávající situace nic dobrého nepřinese. „Nouzový stav ke zvládání pandemie možná potřeba není, zároveň je ale nutné mít dobře připravené jiné koncepční řešení,“ uzavřel.

Hospody jsou připravené otevřít

Od pondělka jsou připravené otevřít i některé hospody a bary. Majitelé ale zároveň očekávají, že mohou v průběhu víkendu přijít změny, které jim to znemožní. „V pondělí otevřu, ale počítám, že se ještě něco změní,“ uvedl majitel Cocktail baru v Barborské Jiří Vavřička.

Jiné podniky zase nemají stále jasno v tom, jestli díky zrušení nouzového stavu budou moci otevřít nebo ne a jaká pravidla budou od pondělí vlastně platit. „Pokud by to bylo možné, určitě otevřeme. Domníváme se ale, že to nepůjde, že restaurace budou muset zůstat z nějakého nařízení zavřené,“ uvedl personál čáslavské Kozlovny Bílá růže.

Svoji restauraci U Havířů v Kutné Hoře by rád otevřel také Mirek Hvězda, který je zároveň i majitelem baru. Tuší ale, že to nebude tak jednoduché. „Nemyslím si, že to od pondělka půjde, buď něco vyhlásí hygiena nebo přijdou jiná nařízení. Takže pojedeme nadále výdejní okénko a rozvoz. Bar bych neotvíral tak jako tak, ale restauraci bych na polovinu kapacity otevřel hrozně rád,“ uvedl.

A přišel i se svérázným názorem. „Bar bych otevřel pro ty, kteří už covid prodělali. Zkrátka bar pro nakažené. Oni už tu nemoc nešíří, nemohou ji dostat, podle zdravotníků zhruba devadesát dnů. Tak proč by nemohli ven, do baru, do fitka,“ myslí si kutnohorský podnikatel.