Konec zábav v Janovicích? Sál Kooperativy se prodává

Uhlířské Janovice - Čtvrt století se zde konala jedna z největších tanečních soutěží v republice, ale také koncerty, rockové zábavy, hasičský bál místních hasičů a poslední dvě sezony také městský ples. Řeč je o tanečním sále Kooperativa v Uhlířských Janovicích. Místní na něj byli náležitě hrdí a zejména Uhlířskojanovická parketa pro ně každoročně byla nezapomenutelným zážitkem. Jenž s tím je teď možná konec.

Uhlířskojanovická parketa 2017Foto: Foto: Richard Karban

Největší taneční sál ve středních Čechách je k prodeji. Na tom by nebylo až zas tak nic zvláštního, kdyby se místními kuloáry neproslýchalo, že sál město nemá zájem odkoupit, a tak se z něj stane přibližně čtyřiadvacet nových bytů. „Sál Kooperativy je nabízen k prodeji, ale pokud by místo něj měly vyrůst byty, nebude to tak jednoduché. Stojí totiž v průmyslové zóně,“ řekl radní Milan Kopecký a zároveň muž, který v sále Kooperativy pořádá Uhlířskojanovickou parketu a další kulturní akce.

Fakt, že se taneční sál nachází v průmyslové zóně, znamená jediné: změnu územního plánu. Jedině tak by v místě mohly vyrůst nové byty. „To je proces minimálně na rok, ne-li déle,“ vysvětlil Kopecký. Podle něj vlastník sál nabízel nejprve za tři miliony, pak cenu zvýšil na téměř šest milionů. „Nakonec sám městu odkup nedoporučil s tím, že by to pro něj znamenalo jen zbytečnou ekonomickou zátěž,“ doplnil Kopecký.

Tak to ostatně vidí i další z uhlířskojanovických zastupitelů Radek Mašín. „Kvůli prodeji jsme zatím měli jen jedno neoficiální jednání. Problémem není ani tak nabízená cena, ale spíše další investice do rekonstrukce objektu. Je otázkou, zda-li by to neúměrně nezatížilo rozpočet města,“ uvedl Mašín.

Rozhodnuto však stále podle něj stále není a ve věci bude město dále jednat. Sám majitel však k prodeji příliš informací uvést nechtěl. „Sál se snažíme prodat už deset let. Jsme výrobní družstvo, nepotřebujeme ho,“ uvedl stručně Miroslav Meloun, ředitel Výrobně obchodního družstva Kooperativa a zároveň předseda představenstva družstva Blaník.

Ačkoliv definitivně rozhodnuto zatím není, Milan Kopecký už se připravuje na variantu, že bude pro Uhlířskojanovickou parketu muset hledat jiné prostory. „Bavili jsme se o Sázavě, ale tam je podle tanečníků sál malý. Řešením by možná byl kulturní dům v Lorci. Je otázkou, jestli by do toho město šlo, přece jen hlavním partnerem této taneční soutěže vždy bylo město Uhlířské Janovice,“ řekl Kopecký. Ať už prodej dopadne jakkoliv, tahle sezona prý pro Uhlířskojanovickou parketu v sále Kooperativy není poslední. „Myslím, že ještě příští rok by se v Janovicích stihnout mohl,“ uzavřel Kopecký.